ماذا بينك وبين الله؟.. مروة صبري توجه رسالة لأحمد السقا

وجهت الإعلامية مروة صبري، رسالة للفنان أحمد السقا، بالتزامن مع أزمة طليقته مها الصغير في سرقة لوحة فنانة تشكيلية دنماركية.

وقالت مروة صبري، في منشور عبر حسابها على فيسبوك: “أحمد السقا ماذا بينك وبين الله عشان حقك يرجعلك بالسرعه دى، يعنى مش بس راجل جدع ومحبوب ومحترم وكمان ربنا بيحبك”.

وأثارت الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل باعتذارها بعد اتهامها بسرقة لوحة فنانة تشكيلية دنماركية شهيرة.

وكتبت مها الصغير عبر حسابها الرسميات موقع فيسبوك :"أنا غلطت. غلطت فى حق الفنانة الدانمركية ليزا و في حق كل الفنانين و فى حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت فى حق نفسي . مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث . انا آسفة و زعلانة من نفسي" .

وكانت لاحقًا، اتهمتها الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون بسرقة لوحتها الشهيرة “صنعت لنفسي أجنحة”، التي رسمتها عام 2019، وأكدت نيلسون أن اللوحة معروفة دوليًا وتم استخدامها كغلاف لكتاب بإذن منها.