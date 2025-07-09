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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد التواصل معها.. «ليزا لاش نيلسون» تقبل اعتذار مها الصغير | إيه الحكاية؟

ليزا لاش نيلسون
ليزا لاش نيلسون
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون عن قبولها اعتذار الإعلامية مها الصغير، بعد أن نُسبت إحدى لوحاتها إليها خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي.

وكتبت "ليزا" عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أنها تلقت خلال الساعات الماضية العديد من الرسائل والمكالمات من صحفيين ومحامين أعربوا عن رغبتهم في مساعدتها على حل الأزمة الراهنة.

وأعربت الفنانة الدنماركية عن امتنانها لكل من تواصل معها من مصر، مؤكدة أنها تواصلت مع الإعلاميتين مها الصغير ومنى الشاذلي، وأنها قبلت اعتذار مها، مطالبةً متابعيها بأن يغفروا لها هذا الخطأ وأن يتوقفوا عن الهجوم عليها.

واختتمت ليزا حديثها بتحذير واضح لكل من يحاول ارتكاب مثل هذا الفعل، مشيرة إلى أن على الفنانين والموسيقيين والمصورين والكتاب والمصممين أن يكونوا حذرين من سرقة أو نسخ أعمالهم، مؤكدة أن استغلال مواهب الآخرين وأحلامهم وجهودهم سلوك غير مقبول.

أزمة بين ليزا لاش نيلسون ومها الصغير

كانت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد اتهامها للإعلامية المصرية مها الصغير ، طليقة الفنان أحمد السقا، بنسب عمل فني من أعمالها إلى نفسها، وذلك خلال ظهورها في إحدى حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي يُعرض عبر قناة ON.

وأكدت ليزا أن اللوحة المعروضة هي من أعمالها الأصلية التي رسمتها منذ ما يقرب من ست سنوات، وأنها تحتفظ بكافة المستندات والأدلة التي تثبت ملكيتها الفكرية للعمل، ما دفعها إلى اتهام مها الصغير بنسب العمل لنفسها دون وجه حق، وهو ما أدى إلى تصدّر الأزمة مؤشرات البحث.

ليزا لاش نيلسون الإعلامية مها الصغير الإعلامية مني الشاذلي

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