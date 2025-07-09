إيهاب توفيق يطرح أحدث أغانيه «حد شافنا» .. اليوم على جميع المنصات

يستعد الفنان إيهاب توفيق لطرح أحدث اغانيه بعنوان “حد شافنا” اليوم الأربعاء على جميع المنصات ، ومن المتوقع أن تنال الأغنية إعجاب جمهوره .

ونشر إيهاب توفيق بوستر الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وكتب معلقا: “استنوا اغنيتي الجديدة حد شافنا يوم الأربع الساعة 3 بتوقيت مصر”.

إيهاب توفيق - سيبك مين قال

وفى وقت لاحق، طرح الفنان إيهاب توفيق أحدث أغانيه التي تحمل اسم "سيبك مين قال" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "سيبك مين قال" من كلمات محمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير.

إيهاب توفيق

وفى اغسطس2024 ، طرح الفنان إيهاب توفيق، أغنية الأستاذ مع مطرب المهرجانات إسلام شيندي.

أغنية الأستاذ، تم طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي لـ إيهاب توفيق وإسلام شيندي، وكلمات وألحان: إسلام شيندي، وتوزيع موسيقي: شيندي وخليل.

كلمات كليب الأستاذ لـ إيهاب توفيق وإسلام شيندي

اسألوا عني

هيقولي اني

ملك السيطرة هنا انا معلم

انا سابق الكل

وسرعتي عالية

لما احضر كله يبلم

استاذ قناص

محبوب من الناس

و كاريزمتي طاغية ومتأني

دول قالوا في كلام

دول عادوا في كلام

وانا لسه مجاش حاجه تشغلني.