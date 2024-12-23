احتفالا بالكريسماس.. إيهاب توفيق ضيف الراديو 9090 يوم الجمعة

تستضيف الإعلامية إيمان مختار، النجم إيهاب توفيق في برنامجها "كله بالأغنية يفك"، وذلك بمناسبة احتفالات رأس السنة، وذلك يوم الجمعة المقبلة على الراديو 9090.

ويكشف إيهاب توفيق خلال الحلقة العديد من الأسرار والكواليس الخاصة به لأول مرة، مما يجعل هذه الحلقة فرصة لعشاقه للاستماع إلى تجاربه الشخصية والمهنية، كما يتحدث عن مسيرته الفنية وعلاقاته مع زملائه في الوسط الفني، بالإضافة إلى ذكرياته مع الجمهور، مع تقديمه لمجموعة متنوعة من أبرز وأهم أغانيه المميزة.

برنامج "كله بالأغنية يفك" يعتبر منصة فريدة للتنقل بين محطات الفنانين الشعبيين، حيث تختار إيمان مختار فنانا كل أسبوع لتتناول حياته وبداياته الفنية.

كله بالأغنية يفك

"كله بالأغنية يفك" تقدمه الإعلامية إيمان مختار، ويبث يومي الخميس والجمعة من الساعة 7 حتى 9 مساء على الراديو 9090.

خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، تحدث الفنان إيهاب توفيق عن تنوع الأشكال الغنائية وأهمية الموسيقى، مشيرًا إلى أن الغناء ليس له "وجهين مثل العملة"، وأن الألوان الغنائية تمتد عبر اللهجات واللغات المختلفة وتعبر عن الأحاسيس المتنوعة.

وأضاف إيهاب توفيق: "كل الغناء في العالم يعتمد على الـ 12 نغمة الموجودة في السلم الموسيقي".

في فقرة خفيفة من الحلقة، قلد إيهاب توفيق أنواعًا مختلفة من الصفارات، وشاركه جمهور الاستوديو بالصفير، مما أضفى جوًا من المرح.

وفي سياق آخر، استعاد إيهاب توفيق، ذكرياته مع أغنية قدمها عن "الصيام"، حيث أوضح أن التليفزيون المصري استخدم جزءًا منها يُذاع قبل أذان المغرب، وهو المقطع الذي يقول: "الصلاة يا مؤمنين الصلاة.. الصلاة يا موحدين الصلاة".

وأكد إيهاب توفيق، ارتباطه بالنزعة الدينية وحبه للتقرب إلى الله، مشيرًا إلى أنه يحرص على تقديم أناشيد دينية في المناسبات المختلفة وخاصة في شهر رمضان.

وأوضح أنه فكر في تسجيل الآذان بصوته، تعبيرًا عن توجهه الديني واهتمامه بالموروث الروحاني