ناصر القصبي يعود للدراما بـ«فبراير الأسود» فى أول تعاون مع المخرج عمرو صلاح

يعود النجم السعودي ناصر القصبي للدراما بعد انقطاع لمدة عامين، وذلك من خلال مسلسل " فبراير الأسود" المقرر عرضه قريبا على منصة شاهد , حيث يعتبر هذا هو الظهور الأول للنجم ناصر القصبى درامياً منذ مشاركته في الجزء الأخير من مسلسل "طاش ما طاش" والذي حمل إسم "طاش العودة ".



ويعتبر مسلسل " فبراير الأسود" هو التعاون الأول الذى يجمع بين المخرج عمرو صلاح والفنان ناصر القصبى ، والعمل الثالث درامياً الذى قدمه المخرج عمرو صلاح بعد مسلسل " ألف حمد الله عالسلامة " للنجمة يسرا ، ومسلسل " نصي التاني" للنجم علي ربيع , والذي سبق عرضه على منصة شاهد أيضاً .

يذكر أن مسلسل " فبراير الأسود " يحمل نفس إسم فيلم سابق قام ببطولته النجم الراحل خالد صالح ، لكن الموضوع يختلف كلياً وجزءيا ، حيث أن المسلسل يدور على هامش أزمة البورصة في السعودية والتي تعود للعام 2006.

مسلسل " فبراير الأسود " تم تصويره بالكامل فى مدينة الرياض , العمل من تأليف ناصر العزاز وإخراج عمرو صلاح ويشارك في البطولة العديد من النجوم السعوديين مثل حبيب الحبيب ، بشير الغنيم ، سناء اليونس ، خالد الفراج ، يزيد المجيول و لولو التميمي وغيرهم .