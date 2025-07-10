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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

مها الصغير تحذف صفحة البراند بعد اتهامات بالسطو على لوحات وتصميمات

حذف صفحة براند مها الصغير
حذف صفحة براند مها الصغير
مروج حسني

تواجه الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير أزمة متصاعدة بعد اتهامات باستخدام لوحات فنية أجنبية دون إذن ضمن تصاميم علامتها التجارية للحقائب.

ووفقًا لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم رصد تطابق واضح بين بعض التصميمات التي تحمل توقيع مها الصغير، وبين تصميمات تعود لعلامة عالمية تُدعى HB Boot Corral.

وازدادت حدة الأزمة بعد أن قامت مها بحذف الحساب الرسمي لعلامتها من “إنستجرام”، ما اعتبره البعض بمثابة اعتراف ضمني بالاتهامات.

وطالب العديد من المتابعين بفتح تحقيق رسمي في الواقعة، وسط تساؤلات حول حماية حقوق الملكية الفكرية في السوق المصرية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=-58mN1ktCz8
مها الصغير أزمة مها الصغير سرقة لوحات

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