27 شهيدًا و140 مصابًا من منتظري المساعدات في رفح

أفادت قناة الإخبارية» في نبأ عاجل، اليوم، بسقوط 27 شهيدًا وأكثر من 140 مصابًا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مركز مساعدات إنسانية في منطقة شمالي رفح، جنوبي قطاع غزة.

تصعيد دموي مستمر منذ فجر اليوم

وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ ساعات فجر اليوم بلغت 60 شهيدًا، في ظل تصعيد عسكري مكثف من قبل الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع، ما يرفع منسوب القلق بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

مخاوف من كارثة إنسانية وسط تكدّس النازحين

ويأتي هذا الهجوم بينما تشهد منطقة رفح تكدسًا كبيرًا للنازحين الذين فروا من القصف في مناطق أخرى من غزة، ما يزيد من حدة الكارثة الإنسانية مع استمرار استهداف مناطق الإيواء والمراكز الإغاثية.