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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

1.1 مليار جنيه دعم وتعويض لـ234 ألف عامل غير منتظم خلال عام

وزير العمل
وزير العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع "للوزارة" خلال الفترة من 1-7-2024  ،وحتى 30-6-2025 ،والذي بلغ مليارا و 143 مليونًا و983 ألفًا و187 جنيهًا ، استفاد منه 234 ألفًا و287 عاملًا على الرعاية الصحية والاجتماعية، واستخراج شهادات قياس مستوى مهارة ، ومنح دورية وتعويضات من "بند الحوادث".


وأوضح الوزير جبران ، أن هذه المبالغ المنصرفة عبارة عن: مليار و109 ملايين و197 ألف جنيه ، على 6 منح دورية سنوية ،يتم صرفها  لكل عامل غير منتظم في المناسبات، والتي وصلت الأن إلى 1500 جنيه لكل عامل ،في المنحة الواحدة.. و 18 مليونًا و755 ألف جنيه تعويضات من" بند الحوادث" لمصابين ومتوفين،بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألفًا للمصاب.. و16 مليونًا و31 ألفًا و187 جنيهًا على الرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك استخراج شهادات قياس مستوى مهارة بالمجان لمساعدة هذه الفئة من العمال عبلى الاستفادة من التأمين الصحي والاجتماعي..

وزير العمل محمد جبران العمالة غير المنتظمة

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