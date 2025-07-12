قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
27 شهيدًا و140 مصابًا من منتظري المساعدات في رفح
التشكيل المتوقع لـ باريس سان جيرمان أمام تشيلسي في نهائي كأس العالم
شاومينج يزعم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 وتعديل الدرجات.. والتعليم تنفي
نهائي مونديال الأندية.. موعد مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان
قبل نهائي كأس العالم للأندية ...تاريخ مواجهات تشيلسي وباريس سان جيرمان
كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدعاية الانتخابية ومحظوراتها في انتخابات الشيوخ
لطلاب الثانوية العامة 2025.. سجل الآن في اختبارات القدرات عبر هذا الرابط
أردوغان: اليوم فتحت صفحة جديدة لتركيا بعد نزع سلاح العمال الكردستاني
القائمة الوطنية تعقد اجتماعها الثالث استعدادا لانتخابات الشيوخ.. غدا
جرائم مستمرة.. سقوط 27 شهيدا و180 مصابا برصاص الاحتلال قرب مركز مساعدات رفح
نتائج الفريق.. ماذا قال أحمد سليمان عن يانيك فيريرا ومستقبله مع الزمالك؟
موجات حر تاريخية تضرب روسيا وأوروبا وتحذيرات من مستقبل مناخي قاتم.. ماذا يحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل نهائي كأس العالم للأندية ...تاريخ مواجهات تشيلسي وباريس سان جيرمان

تشيلسي
تشيلسي
ياسمين تيسير

تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي و نظيره  تشليسي الإنجليزي لنهائي كأس العالم للاندية حيث تجمعهما  المباراة  فى العاشرة مساء الأحد الموافق 13 يوليو الجاري، بملعب “ميتلايف”

وتأهل باريس سان جيرمان الفرنسي   بعدما حقق فوزاً عريضًا على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وحجز  تشليسي الإنجليزي مقعده عقب الفوز   على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون مقابل سجلهما الوافد الجديد جواو بيدرو في مواجهة أوروبية خالصة.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، فإن نهائي كأس العالم للأندية يشهد المواجهة التاسعة بين باريس سان جيرمان وتشيلسي، بعدما سبق وأن التقى الفريقان فى 8 مواجهات، جاءت جميعها ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز باريس سان جيرمان في 3 مباريات بينما تمكن تشيلسي من تحقيق الفوز في مباراتين، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، واحرز باريس سان جيرمان 10 أهداف

وتعود أخر مواجهة بين ناديا باريس سان جيرمان وتشيلسي إلى التاسع من مارس 2015 في إياب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة الإنجليزية "لندن"، وتمكن باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز بنتيجة 2 – 1.

تشيلسي باريس سان جيرمان كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات

رسميًا.. زيادة 3000 لهذه الفئات من موظفي الحكومة

رسميًا.. زيادة 3000 جنيه لهذه الفئات من موظفي الحكومة

تنسيق الجامعات 2025

رسميا.. إتاحة موقع تنسيق الجامعات لدفعة 2025 من طلاب الثانوية العامة

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

أسعار الدواجن

هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

أحمد عبد القادر

إبراهيم عبد الجواد يكشف مصير أحمد عبد القادر

سيد عبد الحفيظ

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على تصريحات وائل القباني.. ماذا قال؟

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

بالصور

مسار تقشفي رغم الأرباح.. فولفو تقرر الاستغناء عن 15% من العاملين

فولفو
فولفو
فولفو

رئيس ريفيان يفضح العدو الخفي لـ السيارات الكهربائية

رئيس ريفيان
رئيس ريفيان
رئيس ريفيان

انفجار الإيرباجز فجأة في سيارة تويوتا كورولا يعرض ركابها لخطر الموت

الإيرباجز
الإيرباجز
الإيرباجز

معاها سواق ووظيفة هدية.. شاهد سيارة فاخرة بسعر خيالي

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

فيديو

محمد رمضان

رقص فوق العربية.. نجوم الفن والرياضة بحفل محمد رمضان بالعلمين|فيديو

سلوى عثمان

تحمل أسمها.. سلوى عثمان تشارك الرابر كوك قي أغنية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد