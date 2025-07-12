قبل نهائي كأس العالم للأندية ...تاريخ مواجهات تشيلسي وباريس سان جيرمان

تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي و نظيره تشليسي الإنجليزي لنهائي كأس العالم للاندية حيث تجمعهما المباراة فى العاشرة مساء الأحد الموافق 13 يوليو الجاري، بملعب “ميتلايف”

وتأهل باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما حقق فوزاً عريضًا على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وحجز تشليسي الإنجليزي مقعده عقب الفوز على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون مقابل سجلهما الوافد الجديد جواو بيدرو في مواجهة أوروبية خالصة.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، فإن نهائي كأس العالم للأندية يشهد المواجهة التاسعة بين باريس سان جيرمان وتشيلسي، بعدما سبق وأن التقى الفريقان فى 8 مواجهات، جاءت جميعها ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز باريس سان جيرمان في 3 مباريات بينما تمكن تشيلسي من تحقيق الفوز في مباراتين، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، واحرز باريس سان جيرمان 10 أهداف

وتعود أخر مواجهة بين ناديا باريس سان جيرمان وتشيلسي إلى التاسع من مارس 2015 في إياب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة الإنجليزية "لندن"، وتمكن باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز بنتيجة 2 – 1.