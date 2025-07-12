أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم السبت 12-7-2025

ينشر صدى البلد أسعار الفاكهة في تعاملات اليوم السبت الموافق 12-7-2025، داخل سوق العبور

استقر سعر الفاكهة اليوم بمختلف الأصناف داخل سوق العبور للجملة.

سعر البرتقال والليمون

سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي 33 جنيها والجريب فروت 25 جنيها والليمون البلدي 20 جنيها والليمون الأضاليا 11 جنيها .

سعر العنب

بلغ سعر كيلو العنب الأصفر البناتي 20 جنيها والأحمر منه 20 جنيها والعنب الكرمسن 25 جنيها والعنب الرومي الأحمر 20 جنيها و العنب الأسود 25 جنيها .

سعر التفاح والتين

بلغ سعر كيلو التفاح المصري 40 جنيها والتفاح الأمريكي الإيطالي 100 جنيه والبلح السيوي 70 جنيها والتين البرشومي 28 جنيها والجوافة 20 جنيها والرومان 25 جنيها والكانتلوب 8 جنيهات والشمام 10 جنيهات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12-7-2025 أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 12-7-2025

سعر المانجو

بلغ سعر كيلو المانجو العويس 55 جنيها والهندي 35 جنيها والتيمور 25 جنيها والزبدية 38 جنيها والبلدي 35 جنيها والفونس 40 جنيها والفص 100 جنيه والدبشة 25 جنيها والصديقة 40 جنيها والجولك 40 جنيها والسكري 55 جنيها وبيض العجل 25 جنيها و السنارة 25 جنيها وفجر كلان نحو 35 جنيها والتومي 35 جنيها و الكيت 40 جنيها.

البطيخ

سجل سعر كيلو البطيخ نمرة 1 نحو 100 جنيه ونمرة 2 نحو 64 جنيها ونمرة 3 نحو 36 جنيها والخوخ العريشي 60 جنيها والنكرتين البلدي 30 جنيها والبرقوق 60 جنيها والكمثري الخشابي 30 جنيها والكمثرى الثلاجة 35 جنيها والأناناس 75 جنيها والكريز نحو 80 جنيها والأفوكادو 240 جنيها والدوم 20 جنيها.