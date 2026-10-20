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"منتدى مصر 2026" يناقش المدن الجديدة وتطوير العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"منتدى مصر 2026" يناقش المدن الجديدة وتطوير العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
محمد صبيح

تتصدر التنمية العمرانية وتحسين جودة حياة المواطنين مناقشات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026، الثلاثاء 20 أكتوبر، من خلال مائدة مستديرة تبحث أثر مشروعات الإسكان والمدن الجديدة وتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، إلى جانب مشروعات الطرق والنقل والبنية التحتية ومبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

وتناقش الفعاليات كيفية انعكاس هذه المشروعات على الحياة اليومية للمواطنين، ومدى مساهمتها في توفير سكن ملائم، وتحسين الوصول إلى الخدمات، وتطوير شبكات الطرق والمرافق، وتقليل الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة.

ويأتي هذا الملف في إطار توجه المنتدى إلى تقييم نتائج المشروعات التنموية على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء باستعراض حجم التنفيذ، مع بحث التحديات التي ما زالت تواجه المواطنين واحتياجات المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تتناول المناقشات مستقبل التوسع العمراني، وآليات رفع كفاءة المناطق القائمة، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنقل، إلى جانب تحديد الأولويات المطلوبة لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة.

كما تفتح الجلسة المجال لمناقشة مدى وصول ثمار التنمية إلى الفئات المستهدفة، والتوازن بين إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وتطوير المناطق المأهولة بالفعل، بما يحقق استفادة أوسع من الاستثمارات العامة ويحسن مستوى الخدمات.

وتكتسب المناقشات أهميتها من ارتباط التنمية العمرانية المباشر بجودة حياة المواطنين، إذ لا يقتصر أثرها على توفير الوحدات السكنية أو إنشاء الطرق، وإنما يمتد إلى سهولة الحركة، وفرص العمل، والوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوفير بيئة عمرانية أكثر ملاءمة للحياة اليومية.

ومن المقرر أن تسهم نتائج الحوار في تحديد أولويات المرحلة المقبلة، ووضع تصورات بشأن استكمال مشروعات البنية التحتية والتطوير العمراني وفق احتياجات المواطنين.

التنمية العمرانية جودة حياة المواطنين منتدى مصر 2026 مشروعات الإسكان المدن الجديدة

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