مواطن فى فيلم تسجيلي بمنتدى مصر 2026: الرئيس عمل حاجات كتير حلوة للبلد

قال مواطن خلال فيلم تسجيلي بمنتدى مصر 2026: “الرئيس عمل حاجات كتير حلوة للبلد دي.. دا راجل زعيم وطني رفع مكانة مصر فوق وخلى للشعب المصري احترامه وهيبته وسط العالم”.

وأوضح الرئيس، أن المنتدى يهدف إلى مناقشة كل ما تم تنفيذه في قطاعات الدولة المختلفة وعرض الوضع قبل وبعد التطوير، ولإتاحة الفرصة للمواطنين للمتابعة عن كثب لكل ما تحقق في إطار الظروف والإمكانيات المتاحة لحل مشاكل كانت عصية، وبهدف الاطمئنان على بلدهم، لافتاً إلى أن الجميع يرحل، فيما تبقى مصر.

وذكر الرئيس، أنه خلال الفترة السابقة قام المصريون ببدء مرحلة بناء حقيقية للدولة، وأن المخاطر في اتخاذ كل القرارات كانت عالية، ولكنها كانت مطلوبة، أخذاً في الاعتبار الزيادة السكانية في مصر التي قاربت على الثلاثين مليون منذ عام ٢٠١١.