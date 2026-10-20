قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ..الخميس القادم
هل يجوز إطالة الركوع انتظارًا للمصلين؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حرب التصريحات.. كوريا الجنوبية تأمر برد حازم على أي استفزازات من جارتها الشمالية
عقوبات فيفا تهدد حسام حسن وزيكو بالغياب عن مباريات مهمة لمنتخب مصر
السعودية تؤجل مؤتمر «دافوس الصحراء» إلى عام 2027 عقب تصاعد الهجمات
تشكيل الزمالك المتوقع أمام بترول أسيوط في الدوري المصري
ترامب: يمكننا وقف العمليات العسكرية الآن مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي
«الثقافة مشروع دولة وليست نشاطاً ترفيهياً».. رسائل «قنصوة» في «منتدى مصر 2026»
دعاء الخوف من المرض والوسواس .. ردده إذا أصابك القلق
بعد هدفه في بشكتاش.. طرابزون سبور يحتفي بأرقام محمد صلاح
الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو 9» فوق مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غلق رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ..الخميس القادم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يتم غلق رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027  الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم ، يوم الخميس القادم 22 أكتوبر 2026.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا عاجلا لمديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات ، بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2027

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابها المرسل للمديريات: من خلال متابعة رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027  الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، تبين انخفاض نسب التسجيل مقارنة بالأعداد المستهدفة للطلاب المقيدين بمدارس المحافظة

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التنبيهات التالية :


-  حث مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الإعدادية على متابعة عملية التسجيل بشكل يومي.


- توجيه مسئولي التطوير التكنولوجي والإحصاء بالمدارس بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والحيوي للطلاب وأولياء الأمور لتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء التسجيل.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بسرعة اتخاذ اللازم نحو تفعيل البريد الإلكتروني لباقي الطلاب المستهدفين وسرعة تسجيل الإستمارات لهم حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

المطلوب لـ استمارة الشهادة الإعدادية 2027

  •  طباعة استمارة الشهادة الإعدادية 2027 الإلكترونية من موقع الوزارة خلال الفترة من 1/10/2026 حتى 22/10/2026.
  •  عدد 6 صور شخصية للطالب مقاس 4×6، ويكتب عليها اسم الطالب
  •  صورة شهادة الميلاد كمبيوتر
  •  ايصال سداد المصروفات الدراسية حكومي / رسمي لغات *إيصال سداد رسم الامتحان وقيمتة 158جنيهً
  •  ايصال سداد رسم استمارة النجاح ( الشهادة الكرتونية ) وقيمتها 100 جنيه
  •  طابع صندوق دعم المشروعات فئة 10 جنيهات.
  •  حافظة بلاستيكية.
  •  صورتان من بطاقة ولي الأمر، مع كتابة رقم التليفون عليهما.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 

جدير بالذكر أنه قد ظهر الآن رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ليتمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمختلف محافظات الجمهورية من تسجيل بيانات التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ، يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2027 الآن من الدخول عليه من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم استمارة الشهادة الإعدادية 2027 استمارة الشهادة الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع من جديد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

طرابزون

ترتيب الدوري التركي بعد فوز طرابزون سبور على بشكتاش

محمد صلاح

ثاني لاعب مصري.. صلاح يكتب اسمه في تاريخ طرابزون سبور أمام بشكتاش

منتخب مصر

بعد قرار الإيقاف.. المباريات التي يغيب عنها التوأم حسام وإبراهيم

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

نزيف دماغي.. حقيقة دخول كيم جونغ أون في غيبوبة ونقله إلى الصين للعلاج

الأرز

الأرز بكام النهاردة؟.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجآت في أسعار الشعير والأبيض

حسام حسن

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد إيقاف حسام وإبراهيم حسن بقرار الفيفا

مطار ابها

الحوثيون يعلنون استهداف منشأة لأرامكو ومطاري الملك خالد وأبها في السعودية

ترشيحاتنا

محافظ الوادي الجديد

موجز الوادي الجديد| المحافظ تشارك بالجلسة الافتتاحية لـ «منتدى مصر2026».. وحقيقة توقف أعمال الغاز الطبيعي

جامعة طنطا

جامعة طنطا تفتح باب التقدم لجوائز الجامعة لعام 2026-2027

زراعة الأشجار خطوة مهمة.. لكن الحفاظ عليها مسؤولية مستمرة ومشاركة مجتمعية تحمي جهود التطوير.

ازرع قيمة.. أبو ليمون : الشجر ثروة لازم نحافظ عليها

بالصور

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد