برواتب تصل إلى 52 ألف جنيه .. وظائف في وزارتي الصحة والعمل

يبحث الراغبين في العمل، عن الوظائف التي تعلنها الوزارات وفي هذا اتاحت وزارتا الصحة والعمل عدد من الوظائف.

واعلنت وزارة الصحة، من خلال في الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، عن فتح باب التقديم لاستقطاب كوادر ذات كفاءة عالية للعمل ضمن فرقها المتخصصة في عدد من المجالات المختلفة.



وأوضحت الوزارة أن التخصصات المطلوبة تشمل:

هندسة بجميع تخصصاتها

العلاج الطبيعي

الحاسبات والمعلومات

المالي والإداري

القانوني

الطب البشري

طب الأسنان

الصيدلة

شروط التقديم لوظائف وزارة الصحة



أن يكون المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة.

امتلاك خبرة فنية تخصصية في أحد المجالات المطلوبة لمدة خمس سنوات على الأقل.

ألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على جزاءات تأديبية.

الاستعداد للعمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك السفر والمأموريات بكافة محافظات الجمهورية.

إجادة استخدام الحاسب الآلي وإعداد وكتابة التقارير.

وأكدت الإدارة أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/oQHjXmTPrPfxmU2s6

وظائف

وظائف في البوسنة برواتب تصل إلى 52 ألف جنيه

وتنتهي وزارة العمل اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 من تلقي طلبات التقديم على فرص عمل جديدة في دولة البوسنة والهرسك، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في صناعة الأثاث، حيث تشمل الوظائف عدة تخصصات برواتب مجزية تصل إلى أكثر من 52 ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى مزايا متعددة.

تفاصيل الوظائف المطلوبة

أعلنت الوزارة أن الوظائف متاحة أمام العمالة المصرية في عدة مجالات داخل قطاع تصنيع الأثاث، وجاءت التفاصيل كما يلي:

1- مشرف إنتاج أثاث

المؤهل المطلوب: مؤهل عال

الخبرة: لا تقل عن 5 سنوات

اللغة: غير مشروطة

الراتب: 1760 مارك بوسني شهريًا (ما يعادل نحو 52,270 جنيهًا مصريًا)

ساعات العمل: 176 ساعة شهريًا + أجر مقابل العمل الإضافي

2- نجار أثاث

الخبرة: لا تقل عن 5 سنوات

اللغة: يشترط إجادة الإنجليزية أو الألمانية أو الصربية

الراتب: 1408 مارك بوسني (حوالي 41,845 جنيهًا مصريًا)

ساعات العمل: 176 ساعة شهريًا + أجر إضافي

3- عامل طلاء (دهانات)

الخبرة: لا تقل عن 5 سنوات

اللغة: يشترط إجادة الإنجليزية أو الألمانية أو الصربية

الراتب: 1222 مارك بوسني (نحو 26,615 جنيهًا مصريًا)

ساعات العمل: 176 ساعة شهريًا + أجر إضافي

4- عامل إنتاج

الفئة العمرية المطلوبة: من 25 إلى 35 عامًا

اللغة: يشترط إجادة الإنجليزية أو الألمانية أو الصربية

الراتب: 1056 مارك بوسني (ما يعادل 21,384 جنيهًا مصريًا)

ساعات العمل: 176 ساعة شهريًا + أجر إضافي

مزايا العمل في البوسنة

يحصل المقبولون في هذه الوظائف على عدد من المميزات التي تشمل:

عقد عمل لمدة عام قابل للتجديد

سكن تابع للشركة

وجبات غذائية أثناء العمل

تأمين اجتماعي وتأمين ضد الحوادث

عطلات رسمية مدفوعة الأجر

إجازة سنوية 20 يومًا

تذكرة سفر ذهاب وعودة للمُلتزمين بشروط العقد

بيئة عمل احترافية ومجهزة بأحدث المعدات

استخراج التأشيرة وتصريح العمل على نفقة الشركة

طريقة التقديم

خصصت وزارة العمل رابطًا إلكترونيًا لتلقي طلبات الراغبين في السفر والتوظيف، عبر الموقع الرسمي التالي:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request_Bih/index

وكانت الوزارة قد فتحت باب التقديم منذ يوم الإثنين 7 يوليو 2025، على أن يغلق التقديم بنهاية اليوم الجمعة، ما يعني أن الفرصة متاحة لآخر مرة أمام الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص المميزة.