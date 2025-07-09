قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسارع ضخم.. الصين تصنع طائرة شبحية كل 7 أيام
الكرملين: روسيا ستظل هادئة أمام خطاب ترامب المتشدد
عودة الخدمات.. رئيس الوزراء يتابع الموقف الحالي لمبنى سنترال رمسيس
ياسمين فؤاد تشهد توقيع بروتوكول للحفاظ على البيئة البحرية
اتجوزت عرفي ومنعته يشوف أولاده.. تفاصيل جديدة في قتل مستشار سابق لطليقته
وكيل الأزهر: المشروع الصيفي القرآني مبادرة كريمة برعاية الإمام الأكبر
مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء "الدائري الإقليمي" و"سنترال رمسيس"
التهجير أو النار.. لقاء ترامب ونتنياهو يكشف الوجه الحقيقي لخطة غزة
مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الدائري الإقليمي وسنترال رمسيس
اجتماع الحكومة الأسبوعي يبدأ برئاسة مدبولي.. ومؤتمر صحفي مرتقب
استخدم الذكاء الاصطناعي.. مجهول ينتحل شخصية وزير الخارجية الأمريكي
القائمة الوطنية من أجل مصر تتقدم بأوراقها لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعرف على شروط الوظائف الخالية بديوان عام وزارة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

اعلنت  وزارة التنمية المحلية، شروط التقديم للوظائف الخالية بديوان عام وزارة التنمية المحلية..

الشروط

- أن يكون من العاملين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.

- من المعينين على (باب أول أجور) وظائف دائمة بموازنة الدولة وليس على حساب صناديق خاصة أو تمويل ذاتي أو فصل مستقل. 

- أن يكون المتقدم لشغل الوظائف التخصصية حاصل على أحد المؤهلات الواردة فى الإعلان، ومن شاغلي المستوي الوظيفي الثالث أو الثاني أو الأول. 

- ألا يزيد سن المتقدم عن 45 عاماً.

-أن يكون المرشح للوظيفة على استعداد التام للعمل بعد مواعيد العمل الرسمية وفي أيام العطلات.

- أن تتوافر مدة الخبرة المطلوبة في ذات التخصص طبقاً للإعلان والإجادة التامة للتعامل مع الحاسب الآلي (Office – Internet) لجميع التخصصات المطلوبة بالوزارة. 

- أن يكون حاصلاً على تقرير تقويم أداء (لا يقل عن كفء) عن آخر عامين.

- اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي سيتم إجراؤهما.

وظائف شاغرة 

وكانت قد اعلنت وزارة التنمية المحلية ،عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف عن طريق الندب للعمل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة من العاملين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.


 

التنمية المحلية وظائف شاغرة ديوان عام وزارة التنمية المحلية الشروط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

دواجن

عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

محمود صابر

عنده صليبي.. مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن الصفقة الجديدة

بيجاد مروان

بيجاد مروان: مفاوضات الزمالك بدأت قبل بطولة أفريقيا.. واحترام الإدارة حسم الصفقة

الزمالك

الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق.. وربيع وقّع 5 مواسم والإعلان اليوم

مشغولات ذهبية

عقب تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-7-2025 في مصر

ترشيحاتنا

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع

محافظ جنوب سيناء يشدد علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

بالصور

بأرخص سعر.. سيارات كهربائية جديدة من نيسان على وشك الانتشار عالميا

نيسان
نيسان
نيسان

مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الدائري الإقليمي وسنترال رمسيس

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة

أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض

أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض
أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض
أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض

إنزال 600 ألف زريعة بلطى ومبروك ببحرى أبوالأخضر ومويس وترعة الإسماعيلية بالشرقية

سمك
سمك
سمك

فيديو

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد