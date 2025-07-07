قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم صيام شهر المحرم كاملًا.. الأفضل بعد رمضان
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
قدرات جديدة لشاحنة رام 2500 موديل 2026.. بقوة 430 حصانا
فرص عمل بالأردن.. 15 وظيفة في تربية الدواجن تنتظر الشباب
مصطفى حدوتة عن تعاونه مع عمرو دياب للمرة الثانية: حلم كنت أتمناه| فيديو
الدفاعات الروسية تسقط 150 مسيرة أوكرانية في يوم واحد
صنعت لنفسي أجنحة| منى الشاذلى تبرئ نفسها وتضع مها الصغير في موقف محرج
ما حكم تلاوة المرأة القرآن أمام الرجال الأجانب؟.. دار الإفتاء تجيب
جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملية الراية السوداء ضد الحوثيين
أنا كسبت ديكاداها.. طارق يحيى يوجه رسائل نارية لعضو مجلس الزمالك
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرص عمل بالأردن.. 15 وظيفة في تربية الدواجن تنتظر الشباب

فرص عمل
فرص عمل

وفرت وزارة العمل 15 فرصة عمل جديدة في قطاع تربية الدواجن بالمملكة الأردنية الهاشمية. 

تستهدف هذه الوظائف الشباب الطموح الباحث عن فرص للنمو والتطوير المهني، تمثل بوابة لدخول سوق عمل حيوي ومتنامٍ في إحدى الدول الشقيقة.

وأعلن محمد جبران، وزير العمل، عن توفير 15 فرصة عمل جديدة للشباب المصري في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في مجال الزراعة وتربية الدواجن، من خلال مزرعتين متخصصتين في الأردن. 

الوظائف المطلوبة

وأوضح وزير العمل أن الفرص تشمل 10 وظائف على مهنة "مربي دواجن" بمزرعة الاتحاد للتنمية الزراعية والمسالخ، إلى جانب 5 فرص متنوعة بمزرعة شركة القدوة لتربية الدواجن، وهي: عامل أعلاف نهاري، وعامل أعلاف ليلي، وعامل جمع نافقة، و عامل تنزيل علف، وعامل غسيل مزارع. 

كما أشار جبران إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية بالخارج، مؤكدًا أن الرواتب تتراوح بين 290 إلى 350 دينارًا أردنيًا حسب المهنة.

موعد التقديم 

ودعا محمد جبران جميع الراغبين في التقديم إلى سرعة التسجيل عبر الرابط التالي: https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index وذلك اعتبارًا من الأحد 6-7-2025، ولمدة 5 أيام.

ومن جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل، أن الشروط الأساسية للتقديم تتطلب أن يكون المتقدم لديه خبرة أو قدرة على العمل في الزراعة وتربية الدواجن، مشيرة إلى أن المقابلات ستُجرى قريبًا لاختيار المرشحين المناسبين.

فرصة عمل العمل وزارة العمل الأردن الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

الذهب

قفز 500 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

إدوارد

خبيت عن ولادي| إدوارد يكشف مفاجأة عن إصابته بالسرطان

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الاثنين 7 يوليو 2025

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الإثنين 7 يوليو 2025

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

زيادة المرتبات 600% من الأساسي لهذه الفئات من موظفي الحكومة

زيادة المرتبات 600% لهذه الفئات من موظفي الحكومة.. هل أنت منهم؟

الطريق الإقليمي

إغلاق الطريق الدائري الإقليمي .. تعرف على الطرق البديلة

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

مشاريع ابتكارية لطلاب الفرقة الرابعة بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية

الأنبا بيجول

الأنبا بيجول يهنئ الأسقف الجديد لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي

التكية الإسلامية

التكية الإسلامية.. مفهومها ودورها ولماذا تسعى وزارة التضامن لإحيائها؟

بالصور

عظم شهيدك| الذكرى الثامنة لملحمة "البرث".. القصة الكاملة لإفشال منسي و"كتيبة الشهداء" مخططات الإرهاب في سيناء

العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة

من السطور إلى الكاميرا .. موجة أدبية جديدة أبرزها "بنات الباشا" تدخل عالم الفن

رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا

فيديو

٥٥ سنة جراءة

غادة عبدالرازق.. رحلة فنية جريئة وحكايات زواج مختلفة في 55 سنة

النني وزوجته الثانية

محمد النني يخطف الأنظار في أول ظهور مع زوجته الثانية

ايمان عبد اللطيف

بعد المرحلة الإعدادية.. شروط وأوراق التقديم في مدرسة التمريض

ايمان عبد اللطيف

مادة تحتوي دهن الخنزير.. حقيقة منتج لبن يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد