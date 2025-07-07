"التنظيم والإدارة" يعلن موعد الاستعلام عن امتحانات المتقدمين لوظائف البريد

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة الاستعلام عن مواعيد عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين في مسابقة شغل ٢٧٠٠ وظيفة بالهيئة القومية للبريد، وذلك في المحافظات المتبقية، وهي: المنيا، أسيوط، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، والبحر الأحمر، من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر رابط https://jobs.caoa.gov.eg/

وبذلك تُسدل الستار على واحدة من أضخم مسابقات التوظيف التي نظمها الجهاز، والتي تم الإعلان عنها في يناير ٢٠٢٤، وشهدت إقبالًا غير مسبوق، حيث تجاوز عدد المتقدمين حاجز الـ ٢٦٠ ألف متقدم من مختلف المحافظات لشغل ٢٧٠٠ وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

وكانت الموافقة الأصلية على المسابقة تنص على شغل ٢٧٠٠ وظيفة موزعة بواقع ٩٠٠ وظيفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات متتالية، إلا أن الجهاز، وإزاء الإقبال الكبير والعدد الضخم من المتقدمين، حصل على موافقة من السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاختيار العدد الكامل دفعة واحدة، بحيث يتم تعيين ٢٧٠٠ ناجح من المتقدمين في هذه المسابقة.

وأوضح رئيس الجهاز أن الامتحانات تمت على مراحل، بما يتماشى مع أولويات التوظيف في الجهاز الإداري للدولة.



وأكد أن الجهاز حرص طوال فترة تنفيذ المسابقة على تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، والاعتماد الكامل على المنظومة الإلكترونية في الاختبارات دون تدخل بشري، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.