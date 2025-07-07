الهند وأمريكا تقتربان من عقد اتفاق تجاري خلال 48

يتوقع أن تتخذ الهند والولايات المتحدة قراراً نهائياً بشأن اتفاق تجاري مصغر في غضون 48 ساعة، وفق ما نقلت قناة "سي.إن.بي.سي-تي.في 18" الإخبارية الهندية.

وأضافت القناة عبر منصة إكس أن المحادثات بشأن الاتفاق التجاري المصغر اكتملت وأن الجانبين سيشرعان في مفاوضات بشأن اتفاق أوسع نطاقاً بعد التاسع من يوليو الجاري.

ونقلت القناة عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها إن من المتوقع أن يبلغ متوسط الرسوم الجمركية بموجب الاتفاق التجاري المصغر 10%.

وكانت الهند قدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية تقترح فيها فرض رسوم انتقامية ضد الولايات المتحدة، رداً على رسوم جمركية أميركية بنسبة 25% على السيارات وبعض قطع الغيار.

وتقول نيودلهي إن هذه الرسوم أثرت على صادرات هندية تُقدّر قيمتها بـ2.89 مليار دولار، وفقاً لإشعار رسمي من المنظمة.