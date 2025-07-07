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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب، أمس الأحد، بعد حالة التذبذب المحدود الأسبوع الماضي، في ظل تأثيرات متباينة بين الدعم القادم من الأسواق العالمية والضغط الناتج عن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين  7-7-2025

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الإثنين 7-7-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كل محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين

سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  5291 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4630 جنيها دون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.
سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3969  جنيهًا .

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

سجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر نحو  37040 جنيه.

بورصة الذهب عالميا

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3337.59 دولار للأوقية.

اختلاف المصنعية والدمغة

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل المصنعية في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب اليوم الجنيه الذهب الذهب عالميًا

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