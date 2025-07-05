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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة برواتب تصل إلى 8 آلاف جنيه

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث المواطنون عن الوظائف الخالية، التي أعلنتها وزارة العمل بتوفير 90 فرصة عمل جديدة في إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في صناعة أواني الجبن، وذلك ضمن نشرة التوظيف الشهرية التي تصدرها الوزارة بهدف دعم تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل ملائمة.

وظائف 

وأكدت الوزارة أن الوظائف الجديدة تشمل عددا من التخصصات الفنية والإنتاجية، وتوفر رواتب مجزية تصل إلى 8000 جنيه شهريا، إلى جانب اشتراط مؤهلات وخبرات متفاوتة بحسب كل وظيفة.

الوظائف المطلوبة ورواتبها

وفيما يلي تفاصيل الوظائف المتاحة وشروط التقديم لكل منها:
عدد 50 وظيفة عامل إنتاج
الراتب: 6500 جنيه شهريا
السن: من 18 إلى 35 سنة
المؤهل: لا يشترط
الخبرة: غير مطلوبة
عدد 5 وظائف فني كهرباء (كونترول وباور)
الراتب: 7000 جنيه شهريا
السن: من 25 إلى 35 سنة
المؤهل: متوسط أو فوق متوسط
الخبرة: من 3 إلى 5 سنوات
عدد 5 وظائف فني ميكانيكا (صيانة ماكينات)
الراتب: 7000 جنيه شهريا
السن: من 25 إلى 35 سنة
الخبرة: من 3 إلى 5 سنوات
عدد 5 وظائف فرد أمن
الراتب: 7000 جنيه شهريا
السن: من 28 إلى 40 سنة
الخبرة: 5 سنوات
عدد 20 وظيفة تخصصية
الراتب: 6000 جنيه شهريا
المؤهل: مؤهل عالي
السن: من 23 إلى 35 سنة
الخبرة: من 2 إلى 5 سنوات
عدد 5 وظائف مهندس ميكاترونكس (إنتاج داخلي)
الراتب: 8000 جنيه شهريا
السن: يبدأ من 25 سنة
الخبرة: لا تقل عن عامين

طريقة التقديم على الوظائف

أوضحت وزارة العمل أن التقديم على هذه الفرص يتم خلال شهر يوليو 2025، من خلال:
مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم بمدينة نصر
مديريات العمل في مختلف المحافظات
عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت
من خلال التواصل مع أرقام وعناوين الشركات المرفقة بالبيان الرسمي


وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب والخريجين، خاصة في القطاعات الصناعية والتقنية التي تشهد نموا متزايدا.

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