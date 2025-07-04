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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة

معاش
معاش
محمد غالي

يبحث عدد من ربات البيوت عن كيفية الحصول علي معاش ربات البيوت، والتي جائت في خطوة غير مسبوقة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة اقتصاديا، أتاح قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 للسيدات غير العاملات إمكانية الاشتراك الاختياري في منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يمنحهن الحق في الحصول على معاش شهري دون الحاجة إلى وظيفة أو الانخراط في سوق العمل الرسمي.

معاش ربات البيوت بدون وظيفة

لا يقتصر أثر هذا النظام التأميني على المستفيدة فقط، بل يمتد ليشمل أفراد أسرتها في حالات العجز أو الوفاة، ما يوفر استقرارا ماليا طويل الأمد ويحد من الاعتماد على المساعدات والتبرعات. 

ويمثل هذا الإجراء وسيلة فاعلة لبناء شبكة أمان اجتماعي قوية ومستدامة للفئات الأضعف اقتصاديا، خاصة في المناطق الريفية والمجتمعات الأقل دخلا.

نحو شمول تأميني أكبر للمرأة

يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة لزيادة معدلات الشمول التأميني، ودمج فئات جديدة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، خصوصا السيدات غير العاملات وربات البيوت. 

ويتميز النظام بمرونة كبيرة في إجراءات التسجيل، دون اشتراط تقديم مستندات معقدة أو إثبات وظيفة، مما يسهل انضمام النساء المستحقات دون عوائق بيروقراطية.

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة

أقرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة ضوابط للاستفادة من هذا النظام، أبرزها:
أن تكون السيدة مصرية الجنسية.
يتراوح عمرها بين 18 و45 عاما وقت التقديم.
عدم الاشتراك في أي نظام تأميني آخر.
الانتظام في سداد الاشتراكات الشهرية دون انقطاع.
استكمال مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرا (15 سنة).
لا يجوز صرف المعاش قبل بلوغ الحد الأدنى للمدة القانونية.

قيمة الاشتراك الشهري

حددت الهيئة قيمة الاشتراك الاختياري للسيدات غير العاملات بـ 207 جنيهات شهريا، أي ما يعادل نحو 7 جنيهات يوميا، وهو مبلغ بسيط نسبيا يتناسب مع دخول شريحة كبيرة من السيدات خاصة في القرى والمناطق ذات الدخل المحدود.

وأكدت الهيئة أن الانتظام في سداد الاشتراكات هو السبيل الوحيد لضمان الحصول على المعاش، سواء عند بلوغ سن التقاعد أو في حالة العجز الكلي أو الوفاة.

الفئات المستفيدة من النظام

لا يقتصر النظام على ربات البيوت فقط، بل يشمل أيضا:
محفظات القرآن الكريم.
السيدات العاملات في أنشطة غير منتظمة.
من توقفن عن العمل لأسباب شخصية أو صحية ولم يكن لهن اشتراك تأميني سابق.

خطوات الاشتراك في النظام

يمكن للسيدات الراغبات في الاستفادة من هذا النظام التوجه إلى أقرب مكتب تابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقديم طلب الاشتراك الاختياري مصحوبا ببطاقة الرقم القومي، على أن يتم احتساب الاشتراك بداية من تاريخ الموافقة.

ويمثل معاش ربات البيوت بدون وظيفة نقلة نوعية في دعم المرأة المصرية، من خلال تمكينها من تأمين مستقبلها المادي بشكل مستقل، بعيدا عن تقلبات الحياة أو فقدان المعيل، مما يعزز من دور المرأة كشريك رئيسي في بناء مجتمع مستقر وآمن اقتصاديا واجتماعيا.

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