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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة في قطاع الكهرباء

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل، حيث أعلنت عن وظائف جديدة في قطاع الكهرباء برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه.

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، ضمن نشرتها نصف الشهرية للتوظيف، بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك بهدف توفير فرص عمل لائقة وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة

وشملت الوظائف الجديدة فرصا للعمل في إحدى الشركات العاملة بمجال الكهرباء في مدينة الشيخ زايد، برواتب مجزية تصل إلى 13 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى عدد من المزايا الاجتماعية والصحية.

وظائف

وظائف فني كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

كشفت وزارة العمل عن احتياج إحدى شركات الكهرباء بمدينة الشيخ زايد إلى:
عدد 30 فني كهرباء

شروط التقديم:
الحصول على مؤهل متوسط
أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 إلى 35 سنة

مزايا الوظائف:
راتب شهري يبدأ من 9100 جنيه ويصل إلى 13000 جنيه
نظام عمل 14 يوما يليها 7 أيام إجازة
تأمين صحي واجتماعي
مكافآت سنوية
تأمين على الحياة

وأوضحت الوزارة أن التواصل للتقديم يتم من خلال المدير المسؤول بالشركة، عبر رقم الهاتف: 01272138789.

كما يمكن التقديم أيضا من خلال:
التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل في المحافظات المختلفة، أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط:
www.manpower.gov.eg


540 فرصة عمل بالقليوبية ضمن النشرة القومية للتشغيل لشهر يوليو

وفي سياق متصل، أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن توفير فرص عمل جديدة من خلال مديرية العمل بالمحافظة، بالتنسيق مع 6 شركات كبرى، ضمن جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة.

تفاصيل وظائف مديرية العمل بالقليوبية

وأوضح المحافظ أن إجمالي فرص العمل المتاحة يبلغ 540 وظيفة، برواتب مجزية ومميزات متعددة، تشمل:
تأمين اجتماعي وصحي
بيئة عمل آمنة
تطوير مهارات العاملين

التقديم متاح عبر عدة جهات:
مكتب الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل
العنوان: 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر
مديرية العمل بالقليوبية
العنوان: مجمع المصالح – كورنيش النيل – بجوار ديوان عام المحافظة – بنها
مكاتب العمل بالمراكز والمدن والأحياء داخل القليوبية
وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية، من الأحد إلى الخميس

كما يمكن التقديم إلكترونيا من خلال النشرة القومية للتشغيل على الموقع الرسمي:
www.manpower.gov.eg

وأكد عطية أن هذه الوظائف تأتي في إطار خطة الحكومة لتوفير فرص عمل آمنة ومستدامة للشباب، مع توفير التأمينات والمزايا التي تضمن استقرارهم المهني والاجتماعي.

الوظائف الخالية وزارة العمل وظائف فني كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه وظائف فني كهرباء فرصة عمل بالقليوبية

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