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كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
محمد غالي

يتزايد بحث المواطنين في مختلف المحافظات عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025، في ظل حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير دخل شهري ثابت للفئات غير القادرة على العمل، وذلك ضمن برنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة” الذي يعد أحد أبرز برامج التحويلات النقدية المشروطة في مصر.

معاش تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة 2025

يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال آليات دقيقة للفحص والمتابعة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز شبكة الحماية المجتمعية.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابطا إلكترونيا رسميا يمكن من خلاله الاستعلام عن حالة المعاش، وذلك عبر الموقع التالي:
https://www.moss.gov.eg

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة بطاقتهم من خلال الخطوات التالية:
الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن
إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة
الضغط على زر “استعلام”
تظهر نتيجة الاستعلام والتي تشمل: اسم المواطن، نوع البطاقة (تكافل أو كرامة)، حالة البطاقة (سارية، موقوفة، مجمدة) مع توضيح السبب، بيانات الإدارة الاجتماعية والمحافظة، والمبلغ المستحق إن وجدت

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

تشترط الوزارة مجموعة من الضوابط والمعايير لقبول المواطنين ضمن البرنامج، أبرزها:
ألا يقل عمر المتقدم عن 65 عاما بالنسبة لبطاقة كرامة
أن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة أو مصابا بأمراض مزمنة مثبتة بتقارير طبية من القومسيون الطبي
ألا يعمل المتقدم أو زوجته في أي جهة حكومية أو قطاع خاص يتقاضى منها راتبا تأمينيا يزيد عن 400 جنيه
وجود أبناء تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاما ويشترط انتظامهم بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80 في المئة
عدم امتلاك أي وسيلة نقل حديثة أو أرض زراعية تتجاوز نصف فدان أو عقارات بغرض الاستثمار
ألا يتلقى تحويلات مالية من الخارج
ألا يكون الأبناء مقيدين في مدارس خاصة تتجاوز مصروفاتها 2000 جنيه سنويا

أسباب الإقصاء من البرنامج

يتم استبعاد بعض الحالات في حال تحقق أحد الشروط التالية:
العمل في مؤسسات القوات المسلحة أو الشرطة أو الحصول على معاش من تلك الجهات
امتلاك سيارة حديثة أو نشاط تجاري خاص
وجود الأبناء في مدارس خاصة باهظة المصروفات
السفر أو الإقامة خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر

شروط استمرار الحصول على المعاش

لضمان استمرار صرف المعاش، يجب الالتزام بالآتي:
انتظام الأبناء في الدراسة بنسبة لا تقل عن 80 في المئة
حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية على الأقل لمتابعة برامج الصحة الإنجابية وتطعيمات الأطفال حتى سن 6 سنوات

كيفية تقديم الشكاوى والتظلمات

يمكن للمواطنين التقدم بشكاوى أو تظلمات في حال وجود أي مشكلة تتعلق ببطاقة تكافل أو كرامة، وذلك عبر الوسائل التالية:
الاتصال على الخط الساخن: 19680
إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

المستندات المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة

يتطلب التسجيل في برنامج تكافل وكرامة تقديم مجموعة من الأوراق الرسمية، تشمل:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية
صور شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة
صورة قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة أو الهجر
صورة بطاقة التموين إن وجدت
قيد مدرسي للأطفال من سن 6 إلى 18 سنة
قيد جامعي للمقيدين بالتعليم العالي
كود الإعاقة الصادر عن اللجنة الطبية المتخصصة
صورة شهادة السجن في حال حبس الأب أو الأم
إقرار وصاية في حالة وجود أيتام
ملء استمارة التقديم والتأكد من صحة البيانات

شروط إضافية ومعايير الاستحقاق


عدم امتلاك أكثر من ثلاثة رؤوس ماشية بغرض التجارة
عدم امتلاك محل تجاري مسجل أو غير مسجل
عدم امتلاك جرار زراعي أو سيارة حديثة موديل ما بعد عام 2000
أن تكون الأسرة تحت خط الفقر وفقا للمعادلة الإحصائية المعتمدة من وزارة التضامن
عدم حصول الأسرة على معاش تأميني أو ضمان اجتماعي آخر

معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة 2025 رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة الحصول على معاش تكافل وكرامة

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