بالزيادة 25%.. صرف معاش تكافل وكرامة يوليو 2025 يبدأ في هذا الموعد

تواصل الدولة المصرية دعمها للفئات الأكثر احتياجًا من خلال برنامج معاش تكافل وكرامة، الذي يُعد أحد أبرز آليات الحماية الاجتماعية التي تطبقها وزارة التضامن الاجتماعي. ومع اقتراب موعد صرف دفعة شهر يوليو 2025، يزداد اهتمام المواطنين بالتعرف على تفاصيل الصرف والزيادة الجديدة المُعلن عنها، وآليات الاستعلام عن مستحقاتهم بسهولة.

ويقدم موقع «صدى البلد» كل ما يحتاج المواطن لمعرفته حول موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة، وأماكن الصرف، وخطوات الاستعلام، في إطار تغطية خدمية شاملة تلبي احتياجات المواطن وتساعده على الوصول للمعلومة بدقة وسهولة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2025 سيكون ابتداءً من يوم الإثنين 15 يوليو 2025، من خلال المنافذ المعتمدة رسميًا. وتُصرف المعاشات هذا الشهر بالزيادة الدائمة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25%، دعمًا للظروف المعيشية المتغيرة ولتحسين قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتم التأكيد على أن عمليات الصرف ستتم بانتظام دون تأخير، مع متابعة دقيقة من وزارة التضامن لضمان حصول كل مستحق على معاشه بسهولة وأمان.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2025

يمكن للمواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة صرف مستحقاتهم من خلال عدة قنوات، لتيسير الخدمة وتقليل التكدس، وتشمل أماكن الصرف ما يلي:

- مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.

- ماكينات الصراف الآلي (ATM) الخاصة بالبنوك الحكومية والخاصة.

- فروع البنوك المشاركة في نظام "ميزة"، وتشمل:

البنك الأهلي المصري

بنك مصر

البنك الزراعي المصري

المحافظ الإلكترونية عبر شركات المحمول المختلفة.

عبر شركات المحمول المختلفة.

خطوات الاستعلام عن صرف معاش تكافل وكرامة 2025

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي بوابة إلكترونية مخصصة تتيح للمواطنين الاستعلام بسهولة عن قيمة معاش تكافل وكرامة وتاريخ صرفه. إليك خطوات الاستعلام بالتفصيل:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي. اختيار أيقونة برنامج "تكافل وكرامة". إدخال الاسم الرباعي للمستفيد. تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه (يوليو 2025). إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا. الضغط على "استعلام" لعرض كافة تفاصيل المعاش والمبلغ المستحق.

ما هو برنامج معاش تكافل وكرامة؟

معاش تكافل وكرامة هو برنامج وطني أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأكثر فقرًا واحتياجًا في المجتمع المصري. يهدف البرنامج إلى:

توفير دعم نقدي شهري للأسر ذات الدخل المنخفض.

دعم كبار السن فوق سن الـ65 عامًا.

مساعدة ذوي الإعاقة والمرضى بالأمراض المزمنة.

كفالة الأيتام وأبناء الأرامل.

ويعد البرنامج جزءًا من استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ويُشترط للحصول عليه الالتزام بعدة معايير، أبرزها متابعة الأطفال في التعليم والخدمات الصحية.

زيادة معاش تكافل وكرامة في يوليو 2025

قررت الحكومة زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بشكل دائم، بدءًا من شهر يوليو 2025، في إطار التوجهات الاقتصادية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ومواجهة آثار التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وتأتي هذه الزيادة لتخفيف العبء عن كاهل المستحقين، ولتعكس التزام الدولة بتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية وشاملة، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

كيف تستفيد من معاش تكافل وكرامة؟

إذا كنت من الفئات المستهدفة (أسرة فقيرة، مسن، مريض مزمن، شخص من ذوي الإعاقة، يتيم)، يمكنك التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة عبر مكاتب الشؤون الاجتماعية المنتشرة في كل المحافظات، أو من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة التضامن.

وتابع بانتظام مواعيد الصرف، واستفد من الوسائل الرقمية المتاحة للاستعلام، ولا تتردد في تقديم شكوى عبر الخط الساخن أو الموقع الرسمي في حالة تأخر الصرف أو وجود مشكلة في بياناتك.