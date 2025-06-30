مدبولي: أكثر من 5 ملايين عائلة يستفيدون من تكافل وكرامة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تركيزا لدينا على جذب الاستثمارات الأجنبية والتي تحقق أرباحا عالية، والتي تكون في قطاع الغذاء والطاقة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المشاركة بمؤتمر إطلاق منصة إشبيلية للعمل على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، أن الدولة قامت بعمل بنية تحتية قوية لجذب الاستثمار.

وأوضح أن الدولة أطلقت برنامج تكافل وكرامة هي مبادرة رئاسية تهدف إلى مساعدة العائلات المختلفة وتقديم فرص للحصول على حياة كريمة، من أجل الحصول على حماية اجتماعية، ورعاية صحية والحصول على التعليم، وأن هناك أكثر من 5 ملايين عائلة يحصلون على تكافل وكرامة.

وتابع أنه تم إطلاق مبادرة أخرى في 2025، من أجل الحصول على الرعاية الصحية، وأن يحصل المواطنون على خدمات، وأن الدولة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة 2030.