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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي من إشبيلية: مصر تواصل دعم «نيباد» وتؤكد التزامها بالتنمية في أفريقيا

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد"، على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، والذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية.

وحضر اللقاء كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير إيهاب بدوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة إسبانيا.

وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى حرص مصر على استغلال ما تبقى من فترة رئاستها للنيباد من أجل دعم خطط التنمية الخاصة بوكالة النيباد، مؤكدا حرص الدولة المصرية أيضا على التعاون مع العديد من الدول من أجل دعم جهود التنمية وتوفير التمويل اللازم لها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر تولي اهتماما كبيرا بالتنسيق مع سكرتارية النيباد ودعم جهودها.

فيما تناولت المديرة التنفيذية للنيباد جهود وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية خلال الفترة الماضية في تعبئة الموارد اللازمة لخطط التنمية والبرامج التي تدعمها في الدول الأفريقية.

كما أشارت ناردوس بيكيلي توماس أثناء اللقاء أيضا إلى جهود إنشاء صندوق للتنمية خاص بوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"، معربة عن تطلعها للاستفادة من الخبرات المصرية في عمل الوكالة.

وتناولت المديرة التنفيذية للنيباد كذلك جهود إنشاء مركز التميز الخاص بالتعامل مع التغيرات المناخية والقدرة على الصمود والتكيف، مستعرضة عددا من الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها سكرتارية النيباد خلال الفترة الحالية وفي غضون المرحلة المقبلة.

هذا، وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى قيامها بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وسكرتارية النيباد خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تنسيق عدد من الأنشطة والفعاليات التي تدعم أنشطة النيباد في المرحلة القادمة.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعم مصر لإطلاق مركز التميز المعني بالتغيرات المناخية والقدرة على الصمود والتكيف، لكي يبدأ المركز عمله قريبًا.

رئيس الوزراء الاتحاد الأفريقي وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية النيباد

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