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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يشيد بالشراكة الاقتصادية القوية مع النرويج

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آسموند أوكروست، وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج، على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء عُمق العلاقات التي تربط بين مصر ومملكة النرويج، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى النرويج مؤخرًا.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي ،بالشراكة القوية مع عدد من الشركات النرويجية العاملة في السوق المصرية، مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود الكبيرة المبذولة من قِبل شركة "سكاتك" النرويجية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، والمشروعات المُهمة التي تنفذها الشركة في مصر.

وأعرب رئيس الوزراء، عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر ومملكة النرويج ، لاسيما على صعيد زيادة معدلات التبادل التجاري بين الجانبين بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

وتناول اللقاء كذلك تبادل الرؤى حول عدد من قضايا المنطقة وجهود تحقيق السلام بها.

وحول التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن السلام في المنطقة لن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة عبر تطبيق حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.

وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء الجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع، وتقديم الدعم الإنساني لسكانه، معربًا عن تقديره للموقف النرويجي تجاه قضايا المنطقة.

وخلال اللقاء، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ملف المهاجرين الذين تستضيفهم الدولة المصرية، مشيرًا إلى الأعباء التي تتحملها مصر جرّاء استضافة نحو 10 ملايين مهاجر خلال السنوات الماضية، أخذًا في الاعتبار ما يحصلون عليه من خدمات.

بدوره، أكد وزير التنمية الدولية النرويجي حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر، مشيرًا إلى نموذج التعاون الناجح لشركة "سكاتك" مع الحكومة المصرية.

وأعرب آسموند أوكروست عن تقديره للتعاون بين البلدين تجاه الأوضاع في المنطقة لاسيما القضية الفلسطينية والعمل على إقرار السلام في المنطقة.

وأكد "أوكروست" أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقديم الدعم الإنساني لأهالي القطاع، والبدء في إعادة الإعمار.

وخلال اللقاء، أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجهود شركة "سكاتك" النرويجية في السوق المصرية، مشيرة إلى جهود حشد الموارد والتمويل للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تطلع مصر للاستفادة من برامج دعم التنمية التي تقدمها النرويج للدول الأخرى، والنظر في تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.

وردًا على هذا، أشار وزير التنمية الدولية النرويجي إلى إمكانية استمرار التشاور بين الجانبين في هذا الصدد، مُعربًا عن تطلعه إلى زيارة القاهرة خلال الفترة المقبلة.

مدبولى النرويج السيسي مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية رئيس الوزراء

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