رئيس الوزراء: مصر ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية حتى إقامة الدولة وعاصمتها القدس

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال لقائه نظيره الفلسطيني دعم مصر الثابت والمستمر للفلسطينيين وحقوقهم المشروعة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مصر ستبقى ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية حتى يتم تحقيق الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد مدبولي دعم مصر لكافة الجهود التي تقوم بها مختلف الأطراف من أجل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتحدث عن أهمية استئناف جهود الإعداد لمؤتمر لإعادة إعمار غزة في إطار رؤية متكاملة فور التوصل لوقف إطلاق النار.