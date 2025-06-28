مدبولي يفتتح أول مصنع لمجموعة BSH الألمانية في مصر وأفريقيا بالعاشر من رمضان

استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

وذلك خلال زيارة رسمية للمدينة شهدت افتتاح أول مصنع لمجموعة BSH الألمانية المالكة للعلامة التجارية العالمية "Bosch" – في مصر والقارة الأفريقية.

وأكد رئيس جهاز العاشر من رمضان، أنه يُعد هذا المصنع، المقام على مساحة 160 ألف متر مربع، أول استثمارات المجموعة الألمانية في قطاع التصنيع داخل السوق المصري، ويختص بإنتاج الأفران والبوتاجازات باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الألمانية وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 350 ألف وحدة سنويًا، يتم تخصيص 50% منها للسوق المحلي، فيما تُخصص النسبة المتبقية للتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ويصل حجم الاستثمارات الموجهة للمشروع إلى نحو 50 مليون يورو، كما يوفر المصنع قرابة 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، تم تأهيلهم من خلال برامج تدريب متقدمة لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التشغيل والإنتاج.

وخلال كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المصنع حصل على "الرخصة الذهبية" في مارس 2023، ضمن جهود الدولة لتهيئة مناخ استثماري تنافسي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية الصناعية في مصر، ويساهم في تنفيذ رؤية الدولة 2030 نحو توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز القدرة التصديرية، وتقليل فجوة الاستيراد.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة نجحت في استقطاب كبرى الشركات العالمية لإقامة مراكز تصنيع إقليمية على أرضها، في ظل ما تشهده مصر من استقرار اقتصادي وتطور في البنية التحتية والتشريعات الداعمة للاستثمار، مؤكدًا أن هذه الخطوات تضع مصر على طريق التحول إلى مركز صناعي إقليمي رائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

يُذكر أن المصنع يُمثل نقطة انطلاق جديدة نحو توطين تكنولوجيا صناعة الأجهزة المنزلية المتطورة في مصر، ويدعم توجه الدولة نحو خلق بيئة إنتاجية مستدامة تعتمد على الكفاءة، والتقنيات الحديثة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب في سوق العمل الصناعي المتطور.