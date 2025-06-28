كنزي مدبولي تخطف الأنظار يوم كتب كتابها.. ونهاية غير متوقعة في حمام السباحة

احتفلت البلوجر والكاتبة كنزي مدبولي بعقد قرانها، أمس الخميس، بعد خطوبة دامت أكثر من ثماني سنوات.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من صناع المحتوى والأصدقاء الذين شاركوها هذه اللحظة المميزة.

تألقت كنزي بفستان بسيط باللون البيج أبرز أناقتها وجمالها، كما تخلل الحفل العديد من المواقف الطريفة التي عكست أجواء الفرح.

واختتمت كنزي الحفل بطريقة غير تقليدية حيث قامت بالقفز في حمام السباحة برفقة زوجها فراس، وسط ضحكات وتصفيق الحضور.

وعلّقت كنزي على هذه اللحظة عبر حسابها قائلة: “عشان نبدأ بداية جديدة”، في رسالة تعبر عن سعادتها ببداية مرحلة جديدة في حياتها.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/PwfXIyQ5n-4