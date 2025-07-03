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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف شركة الكهرباء 2025 برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه

وظائف شركة الكهرباء 2025 برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه
وظائف شركة الكهرباء 2025 برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه
عبد الفتاح تركي

وظائف شركة الكهرباء 2025 هذا ما أعلنت عنه وزارة العمل ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، تنسيقا مع شركات القطاع الخاص، إذ أعلنت عن توافر فرص عمل و وظائف خالية في إحدى الشركات العاملة في قطاع الكهرباء بمدينة الشيخ زايد، بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه. 

وظائف شركة الكهرباء

وزارة العمل أفادت بأن وظائف شركة الكهرباء المتاحة هي: 

30 فني كهرباء.

شروط وظائف شركة الكهرباء

مؤهل متوسط.

سن من 25 إلى 35 سنة. 

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وظائف شركة الكهرباء 2025 برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه

مزايا وظائف شركة الكهرباء

الراتب الشهرى من 9100: 13000 جنيه.

14 يوم عمل + 7 أيام أجازة.

تأمين طبي

تأمين اجتماعي

مكأفاة سنوية

تأمين على الحياة. 

يمكن التقديم على فرص العمل الجديدة خلال شهر يوليو 2025، من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر، أو مديريات العمل المنتشرة في المحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك في الموقع الرسمي لوزارة العمل على  الإنترنت  www.manpower.gov.eg.

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