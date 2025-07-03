وظائف شركة الكهرباء 2025 برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه

وظائف شركة الكهرباء 2025 هذا ما أعلنت عنه وزارة العمل ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، تنسيقا مع شركات القطاع الخاص، إذ أعلنت عن توافر فرص عمل و وظائف خالية في إحدى الشركات العاملة في قطاع الكهرباء بمدينة الشيخ زايد، بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه.

وظائف شركة الكهرباء

وزارة العمل أفادت بأن وظائف شركة الكهرباء المتاحة هي:

30 فني كهرباء.

شروط وظائف شركة الكهرباء

مؤهل متوسط.

سن من 25 إلى 35 سنة.

واقرأ أيضًا:

مزايا وظائف شركة الكهرباء

الراتب الشهرى من 9100: 13000 جنيه.

14 يوم عمل + 7 أيام أجازة.

تأمين طبي

تأمين اجتماعي

مكأفاة سنوية

تأمين على الحياة.

يمكن التقديم على فرص العمل الجديدة خلال شهر يوليو 2025، من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر، أو مديريات العمل المنتشرة في المحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك في الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت www.manpower.gov.eg.