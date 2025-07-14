وزير الصحة: المناطق التي تشهد نموا سكانيا عاليا أكثر فقرا وأقل تعليما

قال الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، أن أكثر نسبة معدلات الانجاب في مصر هي المناطق الأكثر فقرا وأقل تعليما وهذا يعكس دور التعليم والتنوير مشيرا إلي أن القضية ليس قضية عدد سكاني ولكن خصائص سكانية من شأنها أن تفيد المجتمع والأسرة .

عوامل ضبط القضية السكانية

واضاف خلال جلسة نقاشية له في اليوم العالمي للسكان ، أن دور الدولة مساعدة الأسر في اتخاذ القرار الإنجابي الذي يتناسب مع قدرات الأسرة مشيرا إلي أن الخدمات الصحية وتقدم التعليم وزيادة الحماية الاجتماعية مع عمل المرأة كلها أمور تجعل الأسرة تأخذ القرار الصحيح للانجاب .