بيان عاجل من الرئاسة السورية بشأن أحداث السويداء

عبرت رئاسة الجمهورية السورية عن إدانتها الشديدة للانتهاكات الأخيرة التي طالت بعض مناطق محافظة السويداء، مؤكدة أن هذه الأعمال تندرج ضمن سلوكيات إجرامية لا يمكن قبولها تحت أي ظرف، وتتناقض مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة السورية.

وشددت الرئاسة السورية في بيان لها علي التزامها التام بالتحقيق في جميع الحوادث، ومحاسبة كل جهة أو فرد يثبت تورطه، سواء كانت الجهة فردية أو منظمة خارجية.

كما أكدت أن المحاسبة ستكون رادعة، ولن يُسمح بمرور أي انتهاك دون عقاب.

ومن جديد؛ بينت الرئاسة السورية أن حماية أمن واستقرار السويداء وأهلها أولوية قصوى، مشيرة إلى أن حقوق المواطنين هناك ستكون مصانة بشكل كامل، وأنها لن تتساهل مع أي طرف يحاول العبث بأمن المنطقة أو استقرارها.

ويشار الي ان مصدران أمنيان سوريان قد قالا لوكالة رويترز إن ضربة إسرائيلية استهدفت وزارة الدفاع في دمشق.

وقبلها أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء بسماع دوي انفجار قوي في العاصمة دمشق اليوم الأربعاء، مضيفة أنه يجري التأكد من طبيعة الانفجار.