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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تجدد الاشتباكات في السويداء بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار

جندي سوري في السويداء
جندي سوري في السويداء
محمد على

استؤنفت الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومقاتلين دروز محليين في مدينة السويداء الجنوبية الدرزية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بعد ساعات فقط من إعلان وقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة الأنباء المحلية "السويداء 24" أن المدينة والقرى المجاورة تعرضت لقصف مدفعي كثيف وقذائف هاون في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بينما ألقت وزارة الدفاع السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، باللوم على الجماعات الخارجة عن القانون في السويداء في خرق الهدنة.

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بأن الجيش سيواصل قصف القوات السورية حتى انسحابها، محذرًا من أن مستوى الرد سيتصاعد إذا لم تُفهم الرسالة، وفقًا لتقارير إعلامية محلية يوم الأربعاء.

كما قال كاتس إنه يجب على الحكومة السورية "ترك الدروز وشأنهم" في أعقاب الاشتباكات الأخيرة في مدينة السويداء السورية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

سوريا الاشتباكات الحكومة السورية دروز مدينة السويداء السويداء السويداء الجنوبية الدرزية صباح الأربعاء

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