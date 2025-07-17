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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسعد لحظات حياتي.. والد أحمد شريف يتحدث عن انضمام نجله للزمالك

أحمد شريف
أحمد شريف
رباب الهواري

عبّر شريف كمال، والد اللاعب أحمد شريف المنتقل حديثًا إلى نادي الزمالك، عن سعادته الغامرة بإتمام انتقال نجله إلى القلعة البيضاء، مؤكدًا أن هذا اليوم يُعد من أسعد لحظات حياته الشخصية والرياضية.

جمهور الزمالك سر النجاح

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “زملكاوي” عبر قناة نادي الزمالك، قال شريف كمال:

“جمهور الزمالك هو الأساس في نجاح أي لاعب. لا يوجد جمهور يحب ناديه بهذا الشكل، وهو السند الحقيقي لأولاده في كل المواقف.”

حلم الطفولة يتحقق

وأضاف: “أنا زملكاوي منذ الصغر، وأفتخر بانتمائي لهذا الكيان العظيم. كان حلمي أن أرتدي القميص الأبيض، واليوم تحقق هذا الحلم من خلال ابني.”

بداية المشوار الكروي

وعن بدايات أحمد شريف، أوضح والده: “أحمد بدأ مشواره في نادي وادي دجلة وهو بعمر 12 سنة، ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل بجد لتحقيق حلمه خطوة بخطوة، حتى جاءت اللحظة المنتظرة بارتداء قميص الزمالك.”

التوقيع على بياض.. دون تردد
 

وكشف كواليس انضمام أحمد قائلاً: “وقعنا على بياض دون أي تردد، لأننا نؤمن بأن الزمالك فوق أي اعتبار، وكانت الرغبة واضحة منذ البداية.”
 

حلم تأخر وتحقق عبر أحمد

كما استعاد شريف كمال ذكريات مسيرته كلاعب: “كنت قريبًا من الانضمام للزمالك أثناء لعبي في الإسماعيلي، لكن لم تكتمل الصفقة. ربما كان التعويض من الله أن يحقق أحمد الحلم بدلاً مني.”

طموحات المستقبل
 

واختتم حديثه قائلاً: “أتمنى أن يصبح أحمد مثل الرموز الكبيرة في تاريخ النادي، مثل جمال عبد الحميد، وجمال حمزة، وشيكابالا، وأن يُسعد الجماهير ويحقق البطولات بقميص الزمالك.


 

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