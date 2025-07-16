بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخرين بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

بسبب لهو الاطفال.. مشاجرة بالاسلحة البيضاء بالمطرية في القاهرة

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول عامل ونجليه ، بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء وطرف ثان نجل شقيق العامل ، بحوزته قطعة سلاح أبيض، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية ، وذلك بسبب خلافات حول لهو الأطفال تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (الأسلحة البيضاء المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.