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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 7 سنوات للمتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بالقناطر الخيرية

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 7  سنوات لعامل لخطفه طفلة والتعدي عليها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.
وقد أحالت النيابة العامة المتهم إسلام.س.م ٢٤ سنة - عامل - مقيم المنيرة - مركز القناطر الخيرية - القليوبية - في القضية رقم ٤٧٣ لسنة ٢٠٢٥ القناطر الخيرية المقيدة برقم ۳۱۱ لسنة ۲۰۲٥ کلی جنوب بنها، لأنه في غضون شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٤ بدائرة القناطر الخيرية محافظة القليوبية خطف بالتحايل المجني عليها الطفلة نور.ر.إ بان استدرجها إلى مسكن مهجور بعدما أوهما بالتحديث معها في ذلك المكان قاصداً ابعادها عن ذويها واعين المارة فتمكن بذلك من الاختلاء بها في ذلك المسكن المجهور علي النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة انه قد اقترنت تلك الجناية بجناية التعدي علي الطفلة المخطوفة وهي انه في الزمان والمكان سالفي البيان، تعدي علي المجني عليها الطفلة المخطوفة بغير قوة او تهديد والتي لم تبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية علي النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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