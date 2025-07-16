المشدد 10 سنوات للمتهم بالإتجار بالهيروين المخدر بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثانية، السجن المشدد 10 سنوات لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين وحيازة سلاح ناري بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.



وقد أحالت النيابة العامة المتهم محمد.م.م - ٢٢ سنة - عامل - العنوان / أبو الغيط - القناطر الخيرية – القليوبية، في القضية رقم ٢٧٥٤ لسنة ۲۰۲٥ مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ٤٣٧ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لانه في يوم ٢٨ / ١ / ٢٠٢٥ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، احرز جوهراً مخدرا "هيروين " وكان ذلك يقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.



استطرد أمر الإحالة ان المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششحن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز ذخيرة ( طلقتين خرطوش ) مما تستخدم على السلاح الناري الف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه قانوناً.