إصابة 13 شخصا في تصادم سيارة ميكروباص وتوك توك بأسيوط

أصيب 13 شخصًا، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع مركبة توك توك على طريق أسيوط الزراعي عند مدخل قرية بنى رافع التابعه لمركز منفلوط.

بلاغ بتصادم سيارة ميكروباص و توك توك

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ناحية مدخل قرية بني رافع ووجود مصابين.

إصابة 13 شخصا في الحادث

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة رقم "3475 ي س ج" مع مركبة توك توك وأسفر الحادث إصابة "أشرف.أ"، و"حميده.س"، و"مارك.م"، و"مؤمن إ"، و"ناهد.م" ، و"سعدية.ح"، و"وردة.ش"، و"وفاء.ب"،و"مريم.ب"،و"فاطمة.ر"، و"بسملة.أ"، و"أحمد.م"،و"محمد.س".

وجارى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي. وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.