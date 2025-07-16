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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أسيوط.. انطلاق مبادرة الكشف عن مسببات العمى وضعف الإبصار ببني غالب

محافظ أسيوط يشهد فعاليات مبادرة "مصر في عيونا" للكشف عن مسببات العمى وضعف الإبصار بقرية بني غالب
محافظ أسيوط يشهد فعاليات مبادرة "مصر في عيونا" للكشف عن مسببات العمى وضعف الإبصار بقرية بني غالب
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات قوافل مبادرة "مصر في عيونا" للكشف المبكر عن مسببات العمى وضعف الإبصار، والتي نُظمت بمدرسة الشهيد البطل نقيب إسلام علي أحمد عبد السلام الابتدائية المشتركة بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط. 

تأتي هذه المبادرة بدعم من بنك فيصل الإسلامي المصري، وبالتعاون مع مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

حضر الفعاليات عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، من بينهم الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، والشيماء عبد المعطي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وطارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمية، وأحمد عبد الحكيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وأحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس صابر عبد الرؤوف مدير عام فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأمل جميل ممثل شركة المياه، بالإضافة إلى نفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية، وسيد جمال مدير المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.

كما شارك في الفعالية ممثلو بنك فيصل الإسلامي ومؤسسة مرفت سلطان، من بينهم محمد فتحي فواز مدير البنك، ونهى سليمان مدير إدارة تنمية الموارد، ومحمد ياسين مدير المشروعات، وعمر النحاس مدير القوافل، إلى جانب حسام عبد المعز طه، عمدة قرية بني غالب، وعدد كبير من القيادات المجتمعية والمواطنين.

توزيع الأدوية والنظارات الطبية مجانًا على الحالات المستحقة

وتفقد المحافظ ومرافقوه مختلف أقسام القافلة الطبية، حيث تابع مراحل الكشف الطبي وتوزيع الأدوية والنظارات الطبية مجانًا على الحالات المستحقة، واستمع إلى شرح مفصل من القائمين على المبادرة حول الفئات المستهدفة وخطة العمل التي تشمل إجراء المسح الطبي لأكثر من ألف مواطن وطالب، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي القطاع الصحي أولوية قصوى، مشددًا على أهمية تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني مع الأجهزة التنفيذية لتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين. وأشاد بمبادرة "مصر في عيونا" لما لها من أثر إيجابي في تحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، موجهًا الشكر لجميع الجهات الداعمة والمشاركة في تنظيم المبادرة.

وأوضح المحافظ أن القافلة الطبية تهدف إلى إجراء الفحوصات اللازمة وصرف الأدوية وتوفير النظارات الطبية مجانًا للحالات المصابة، فضلاً عن تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي للمستشفيات الحكومية بأسيوط دون تحميل المواطنين أي أعباء مادية. كما أشار إلى أن المبادرة ستتواصل وفق جدول زمني لتغطية القرى الأكثر احتياجًا، مع التركيز على طلاب المدارس والكشف المبكر عن ضعف الإبصار لديهم.

وفي ختام جولته، أجرى المحافظ حوارًا مباشرًا مع عدد من أهالي القرية، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود المحافظة والمبادرة، مشيدين بالخدمات الطبية المقدمة. كما استمع إلى عدد من شكاوى المواطنين، ووجّه بدراستها والعمل على تلبية احتياجاتهم بشكل عاجل.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن مثل هذه المبادرات تجسد روح المسؤولية المجتمعية، وتدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وتُرسّخ قيم التكافل والتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لخدمة المواطنين.

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