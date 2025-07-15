إزالة 50 حالة تعد على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية بأسيوط

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة لـ 50 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بالمراكز والأحياء

وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 26 للازالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات مجلس الوزراء لمواجهة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

تنفيذ إزالات على مساحة 1520 متر مربع، و87 فدان و21 قيراط و10 أسهم

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد نفذت حملات مكبرة بمراكز (أسيوط، ديروط، القوصية، منفلوط، أبوتيج، الفتح) بالإضافة إلى حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط لتنفيذ إزالات على مساحة 1520 متر مربع، و87 فدان و21 قيراط و10 أسهم وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وممثلي جهات الولاية ومسئولي الإزالات وسط تواجد أمني وباستخدام معدات الوحدات المحلية لتلك المراكز والأحياء.

وأضاف محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط برئاسة أحمد عبد الحكيم رئيس المركز قد قامت بتنفيذ إزالة لـ 12 حالة تعدي فوري على أراضي زراعية، وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى علي رئيس المركز بتنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعدي فوري على أراضي زراعية، وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز بتنفيذ إزالة لـ 9حالات متغيرات مكانية وتعدي فوري على أراضي زراعية فضلاً عن تنفيذ إزالة لـ 5 حالات طلبات تقنين غير جادة إصلاح زراعي وتعدي فوري على أراضي زراعية بنطاق مركز منفلوط خلال حملة برئاسة وليد جمال رئيس المركز، وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بقيادة محمد حسن الديب رئيس المركز بتنفيذ إزالة لتعدي فوري على أراضي زراعية بنطاق المركز.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بقيادة أبو العيون إبراهيم رئيس المركز بتنفيذ إزالة لـ 9 حالات مخالفة لتعدي على أملاك الطرق وطلبات تقنين غير جادة هيئة التعمير، وتنفيذ إزالة لـ 4 حالات تعدي على أملاك الإصلاح الزراعي على مساحة 1230متر بنطاق مركز ساحل سليم وذلك خلال حملة بقيادة عبد اللطيف فضالة رئيس المركز، وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بقيادة أحمد ثابت رئيس المركز بتنفيذ إزالة لحالة متغيرات فوري، وقيام الوحدة المحلية لحي غرب برئاسة ممدوح جبر رئيس الحي بتنفيذ إزالة لحالة متغيرات فوري، وقيام الوحدة المحلية لحي شرق برئاسة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس الحي بتنفيذ إزالة لـ 5 حالات تعدي فوري على أراضي زراعية.

التعامل بكل حسم للتصدي لأي شكل من التعديات

وأشار أبو النصر إلى مواصلة تنفيذ حملات الازالة والتعامل بكل حسم للتصدي لأي شكل من التعديات دون تهاون أو تقاعس استرداداً لحق الدولة مضيفاً إنه جاري تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 26 للازالات خلال الفترة من 5 إلى 25 يوليو الجاري وذلك عقب الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية خلال الشهرين الماضيين وفقاً للخطة الزمنية المقررة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على الفيس بوك " https://www.facebook.com/assioutgovernorate" أو الارسال على الايميل[email protected] بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg .