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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتدخل لحل مشكلات سكان عرب الكلابات

محافظ أسيوط يلتقي عدد من سكان قرية عرب الكلابات
محافظ أسيوط يلتقي عدد من سكان قرية عرب الكلابات
إيهاب عمر

عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، لقاءًا مع عدد من أهالي قرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، للاستماع إلى مشكلاتهم المتعلقة بمنطقة عمارات الإسكان الاجتماعي والأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والأستاذ خالد عبدالرؤوف سكرتير عام مساعد المحافظة.

 تهالك وصلات الصرف الصحي والمياه

جاء اللقاء في إطار نهج المحافظة بالتحرك الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين، حيث استعرض الأهالي أبرز التحديات التي تواجههم، والتي تمثلت في، تهالك وصلات الصرف الصحي والمياه، فضلًا عن سوء حالة الطريق المؤدي إلى العمارات، وافتقار المنطقة إلى وسيلة مواصلات منتظمة.

تأمين 6 عمارات سكنية بشكل دائم

واستجابة لذلك، أصدر محافظ أسيوط عددًا من التوجيهات الفورية، أبرزها تعزيز التأمين وتكليف الوحدة المحلية بتعيين 12 فردًا من أبناء القرية للعمل بنظام اليومية، لتأمين 6 عمارات سكنية بشكل دائم وتحسين المرافق من خلال التنسيق مع مديرية الإسكان لمراجعة وتجديد شبكات المياه والصرف والكهرباء، وتركيب أبواب حديدية لكافة العمارات فضلا عن حل أزمة المواصلات والتنسيق مع إدارة المواقف لتوفير وسيلة مواصلات تربط المساكن بموقف عرب الكلابات بأجر رمزي، لتيسير حركة المواطنين علاوة على رفع كفاءة الطرق بإدراج الطريق المؤدي إلى منطقة الإسكان ضمن خطة الرصف والإنارة الاستثمارية، بما يضمن تسهيل الوصول وتحسين بيئة السكن.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين جودة الحياة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن توجيهاته تأتي في إطار تنفيذ رؤية القيادة السياسية نحو تنمية الريف المصري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن هذه اللقاءات تأتي ضمن منظومة متابعة مستمرة لشكاوى الأهالي والعمل على حلها من خلال آليات ميدانية فاعلة تستجيب لمطالب المواطنين على أرض الواقع.

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