محافظ أسيوط: ضبط محطة وقود تتلاعب بالمواد البترولية المدعمة وبيعها في السوق السوداء بمركز أبنوب

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط محطة وقود بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، لتورطها في التصرف غير المشروع في المواد البترولية المدعمة بهدف بيعها في السوق السوداء، وذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها المحافظة لمواجهة الغش التجاري والتلاعب في السلع الاستراتيجية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الواقعة تم كشفها أثناء حملة نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، برئاسة المهندس تامر محمد السيد، والمهندس أيمن عبدالبديع نائب رئيس الهيئة التنفيذي للنقل والتوزيع، وعضوية كل من عبد الناصر كامل علي، والمهندس خالد علي يوسف، وبالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، وبمشاركة مباحث التموين.

ضبط سيارة ربع نقل محمّلة بعبوات ومكعبات تحتوي على مواد بترولية

وقد أسفرت الحملة عن ضبط سيارة ربع نقل محمّلة بعبوات ومكعبات تحتوي على مواد بترولية مدعمة تم تحميلها من المحطة المذكورة بهدف الاتجار بها خارج الإطار الرسمي، وتم تحرير محضرين بالواقعة برقم 10299 و10300 جنح مركز أبنوب.

التحفظ على الكميات المضبوطة والمركبة المستخدمة

وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق وكيل المحطة وسائق السيارة، مع التحفظ على الكميات المضبوطة والمركبة المستخدمة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشدد على أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بالاقتصاد الوطني أو التلاعب بالمواد المدعمة، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، وضمان توافر المنتجات البترولية (بنزين – سولار – بوتاجاز) بجودة عالية وبأسعارها الرسمية.