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محدش يكلمني.. طليقة سامح عبدالعزيز توجه رسالة حاسمة للصحافة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

محدش يكلمني.. طليقة سامح عبدالعزيز توجه رسالة حاسمة للصحافة

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز

تصدرت المذيعة داليا فرج الديب طليقة المخرج الراجل سامح عبد العزيز، محركات البحث جوجل بعد وفاة سامح عبد العزيز.

ووجهت المذيعة داليا فرج الديب وطليقة المخرج الراحل سامح عبدالعزيز، رسالة حاسمة لوسائل الإعلام والصحافة، مؤكدة من خلالها أنها ترفض تماما الظهور في أي لقاءات صحفية أو مداخلات هاتفية للبرامج لأن حياته الشخصية ليست مادة للتداول.

وكتبت داليا عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “طيب علشان بس نختصر الوقت والمجهود ....الإخوة الصحفيين المحترمين والمعدين المحترمين ...أنا لا هاعمل لا لقاءات صحفية ولا تلفزيونية و لا مداخلات”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي:

سامح عبد العزيز داليا فرج

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