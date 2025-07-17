آدم كايد يصل القاهرة تمهيداً لانضمامه إلى الزمالك

وصل الفلسطيني آدم كايد، جناح فريق بريدا الهولندي، إلى القاهرة منذ قليل، تمهيداً لإتمام إجراءات انضمامه إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان مسؤولو الزمالك قد توصلوا إلى اتفاق نهائي مع اللاعب على الانتقال إلى القلعة البيضاء في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن ينتظم اللاعب مباشرة في معسكر الفريق المقام حالياً في العاصمة الإدارية، استعداداً لانطلاق الموسم.