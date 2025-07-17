دون خسائر في الأرواح.. السيطرة على حريق بأراضي زراعية ونخيل بالقليوبية

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، جهود قوات الحماية المدنية للسيطرة على حريق نشب في أرضٍ زراعية ونخيل بأرض الكلية في قرية القلج، التابعة لمركز ومدينة الخانكة.

وتم الدفع بسيارات إطفاء من قوات الحماية المدنية، التي تمكنت من السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو المنشآت.

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن والحماية المدنية، تعمل على مدار الساعة للاستجابة لأي طارئ، مشددًا على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.