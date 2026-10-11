مشكلة نفاد الرصيد المفاجئ للكهرباء.. كيف تجنب نفسك التحويل لشريحة أعلى؟

تثير تذبذب القراءات ونفاد الرصيد المفاجئ في عدادات الكهرباء مسبقة الدفع قلق ملايين المشتركين، مما يجعل مراجعة معدلات الاستهلاك الفعليه خطوة أمان حتمية للحفاظ على معدل الاستهلاك الشهري، ولا تقتصر أهمية المتابعة الدورية على تجنب انقطاع التيار اللحظي فحسب، بل تمتد لاكتشاف الأعطال الفنية وأخطاء التسجيل مبكرا، حيث يتطلب ضبط الميزانية الشهرية إلماماً كاملاً بآليات فحص العداد، وفك رموز شاشته الرقمية، للتحقق من سلامة شريحة الاستهلاك وضمان عدم احتساب أي أعباء مالية غير مستحقة.



كيفية مراجعة استهلاك عداد الكهرباء

يمكن للمشترك تسجيل قراءة العداد يوميًا في التوقيت نفسه، ثم طرح القراءة السابقة من الحالية لمعرفة كمية الكهرباء المستهلكة خلال 24 ساعة، وتساعد مقارنة القراءات على تحديد متوسط الاستهلاك واكتشاف الارتفاعات المفاجئة.

مراجعة استهلاك الكهرباء

وفي حال زيادة الاستهلاك بصورة غير معتادة، يُنصح بمراجعة معدلات تشغيل الأجهزة الأكثر استهلاكًا، مثل التكييف وسخان المياه والغلاية الكهربائية.

التصرف إذا ارتفع الاستهلاك دون سبب واضح

إذا استمر ارتفاع الاستهلاك رغم إيقاف الأجهزة الكهربائية، فمن الأفضل الاستعانة بفني متخصص لفحص التوصيلات والأجهزة والتأكد من عدم وجود أعطال تتسبب في زيادة الاستهلاك.

ارتفاع استهلاك الكهرباء

كما تتيح متابعة الرصيد يوميا معرفة سرعة نفاد الشحن، ما يساعد على تعديل نمط استخدام الكهرباء وتقليل تشغيل الأجهزة غير الضرورية.



التأكد من صحة قراءة عداد الكهرباء

أكد الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، أهمية توثيق القراءات الفعلية للعدادات التقليدية، موضحا أن تصوير العداد أثناء تسجيل القراءة يساعد على إثبات الاستهلاك والرجوع إلى البيانات عند الاعتراض على قيمة الفاتورة.

صحة قراءة العداد

وأشار، خلال لقائه ببرنامج «تغطية خاصة» على قناة «صدى البلد»، إلى أن اختلاف أنواع العدادات في مصر ينعكس على آليات احتساب الاستهلاك ومراجعته، فالعدادات التقليدية تعتمد على تسجيل القراءة لإصدار الفاتورة، بينما تتيح العدادات مسبقة الدفع متابعة الرصيد والاستهلاك بصورة مستمرة.

طريقة حساب قيمة فاتورة الكهرباء

يمكن للمشترك الاستعانة ببرنامج «احسب فاتورتي» المتاح عبر الموقع الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بإدخال القراءتين السابقة والحالية لمعرفة القيمة التقديرية للفاتورة ومقارنتها بالمبلغ المطلوب سداده.

حساب قيمة الفاتورة

وأوضح سلماوي، أن زيادة الاستهلاك قد تؤدي إلى انتقال المشترك إلى شريحة أعلى، ما ينعكس على قيمة الفاتورة، مشددًا على أهمية توعية المواطنين بطريقة احتساب الاستهلاك وتعريفة الشرائح.

فاتورة الكهرباء

وتبقى المتابعة المنتظمة للقراءات والرصيد، ومراجعة أي زيادة غير مبررة، من أهم الخطوات التي تساعد على ضبط استهلاك الكهرباء وتجنب المفاجآت عند الشحن أو سداد الفواتير.