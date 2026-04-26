قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غطي العداد.. نصائح تنقذك من نفاد رصيد الكهرباء سريعا

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

كشف قسم هندسة العدادات بشركة كهرباء البحيرة أن هناك علاقة تقنية بين إرتفاع درجة الحرارة وزيادة إستهلاك الكهرباء (وبالتالي سرعة العداد)، وذلك  لأسباب علمية وفنية تتعلق بالأجهزة والأسلاك:

أسباب زيادة سرعة العداد 

١. صراع "الكمبروسر" مع الجو الخارجي 
التكييف والثلاجة يعملون بنظام "التبادل الحراري".

فعندما  تكون الحرارة في الخارج  ٤٥، التكييف بيبذل مجهود جبار لكي يطرد حرارة الغرفة للجو الخارجي الملتهب.

النتيجة: الموتور (الكمبروسر) بدلا من    الفصل كل ١٠ دقائق، يظل يعمل  ساعة متواصلة لكي يصل لدرجة الحرارة المطلوبة. وبالتالي عمل  متواصل يساوي سحب كيلووات أكتر فالرصيد ينفذ أسرع.

٢. فيزياء الأسلاك (المقاومة الكهربائية) 
هناك قاعدة في الفيزياء تقول إن “المقاومة تزيد مع الحرارة”، فعندما تسخن الأسلاك تقل قدرتها على توصيل الكهرباء .

النتيجة: يحدث   "فقد فني" (Technical Loss). أي أن  جزءا من الكهرباء تتحول لـ "حرارة" داخل السلك قبل أن تصل  للجهاز أصلاً، والعداد يحسب تلك الكهرباء بالفعل

٣. ضعف كفاءة المكثفات (Capacitors) 
الأجهزة الكهربائية داخلها قطع إسمها "مكثفات" بتساعد المواتير على الدوران.

 مع الحرارة العالية، تقل كفاءة القطع  ، فبسحب الجهاز "أمبير" أعلى من الطبيعي لكي يعوض هذا  النقص، وبالطبع زيادة الأمبير معناها دوران أسرع للعداد.

٤. ضغط الحرارة على "دماغ" العداد نفسه 
العدادات الإلكترونية والذكية عبارة عن "كمبيوتر صغير". لو تم تركيب  العداد  في مكان معرض للشمس المباشرة، درجة حرارته الداخلية قد تتعدي الـ ٥٠ درجة، وهذه الحرارة تؤثر على دقة الحساسات، وممكن تسبب "تهنيج" في الشاشة أو تجعل القراءات في أقصى حدود الخطأ المسموح به.

كيف تحمي رصيد العداد 

 اضبط التكييف على ٢٤ أو ٢٥. لو ضبطته على ٢٠ ودرجة الحرارة في الخارج 45، سيظل الموتور يعمل دون أن يفصل  أبداً  .


-  تأكد إن مواسير التكييف النحاس "معزولة" بالأسفنج الأسود، لو العزل تآكل من الشمس، التكييف بيفقد برودته.


 - ترك مسافة ١٥ سم على الأقل بين ظهر الثلاجة والحائط، لكي تستطيع طرد الحرارة. لان عكس ستسحب ضعف الكهرباء.


 ضلل على العداد: لو عدادك في الشمس،  اعمل له غطاء يمنع عنه الشمس المباشرة (مع الحفاظ على التهوية).


-صيانة الفلاتر: .نظف فلتر التكييف مرة كل أسبوع في الموجات الحارة.

كهرباء البحيرة إستهلاك الكهرباء الكهرباء عداد الكهرباء رصيد عداد الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

ترشيحاتنا

انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي
انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي
انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي

بالاوف شولدر.. أصالة تثير الجدل بفستان قطعتين
بالاوف شولدر.. أصالة تثير الجدل بفستان قطعتين

مي عمر
مي عمر
مي عمر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد