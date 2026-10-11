جامعة الإسكندرية تنظم مؤتمرًا علميًا حول الاستدامة الرقمية وتوظيف التكنولوجيا

شاركت الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث والعشرين، الذي تنظمه كلية الأعمال تحت عنوان «الاستدامة الرقمية في ضوء رؤية مصر 2030»، وذلك في إطار حرص جامعة الإسكندرية على دعم البحث العلمي وتوظيف التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة.

توظيف التكنولوجيا بكفاءة وترشيد استهلاك الموارد والطاقة

شهد افتتاح المؤتمر الدكتور ياسر رفعت، مستشار وزير التعليم العالي للتخطيط والحوكمة وسياسات وتطبيقات البحث العلمي، والدكتور أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال ورئيس المؤتمر، والدكتور مجدي عبد القادر، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة ورئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية، إلى جانب نخبة من الأساتذة والباحثين والمتخصصين.

وأكد الدكتور ياسر رفعت، في كلمته نيابةً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية توظيف التكنولوجيا بكفاءة، وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، مشيرًا إلى جهود الوزارة في تطوير البنية التكنولوجية بالجامعات، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وميكنة المستشفيات الجامعية، وتأهيل الكوادر البشرية لدعم الابتكار وخدمة الاقتصاد الوطني.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة عفاف العوفي أن الاستدامة الرقمية تشمل توظيف التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة، مع ضمان استدامة التكنولوجيا ذاتها من خلال ترشيد الطاقة، وإدارة المخلفات الإلكترونية، وحماية البيانات، وأشارت إلى دور الجامعات في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال دعم الابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، معربةً عن تطلعها إلى أن تسفر مناقشات المؤتمر عن توصيات عملية تدعم التحول الرقمي المستدام.

وأوضح الدكتور أيمن شتيوي أن المؤتمر يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالاستدامة الرقمية، من بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية والطيران المدني، والتكنولوجيا المالية، والمحاسبة الرقمية، والأمن السيبراني والحوكمة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، تحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور مجدي عبد القادر أهمية تطوير البرامج واللوائح الدراسية بكليات القطاع التجاري، بما يواكب متطلبات سوق العمل واحتياجات الصناعة، ويسهم في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز توظيف تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الاستدامة.