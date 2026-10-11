تطهير مخرات السيول وتوفير الأجهزة والمعدات.. برلماني يسأل الحكومة عن خطة الاستعداد لموسم الشتاء

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزيري التنمية المحلية والبيئة، والموارد المائية والري، بشأن استعدادات الحكومة لدخول فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار والسيول خاصة بالمحافظات الساحلية.

وأشار النائب، إلى أنه يشهد دخول فصل الشتاء هطول للأمطار بغزارة تصل في بعض الأحيان لحد السيول، خاصة في المحافظات الساحلية والوجه البحري وشمال الصعيد، والتي تتسبب في تعطيل حياة المواطنين وغرق الشوارع والمنازل وتوقف حركة المرور.

وقال زين الدين: يجب على الحكومة كشف خطتها والاستعداد مبكرا لمواجهة موسم الأمطار والسيول هذا العام، من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات.

وشدد عضو مجلس النواب، على الحكومة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطهير مصارف مياه الأمطار، وبالوعات وشبكات الصرف الصحي، ومراجعة مخرات السيول والمصارف العمومية.

وطالب محمد زين الدين، الحكومة بأهمية توفير وتجهيز المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه وفرق الطوارئ بمختلف المحافظات، خاصة الساحلية، للتعامل الفوري والسريع مع أي تجمعات للأمطار حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى أهمية وضع خطة للتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة، الموارد المائية والري، المحافظات، هيئة الأرصاد الجوية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، للتدخل العاجل حال حدوث أي أزمة.